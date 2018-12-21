Побои и надругательства: Барановская раскрыла шокирующие тайны брака с Аршавиным

, 13:21 275

Бывшая супруга звезды российского футбола Юлия Барановская поделилась ранее неизвестными моментами замужества.

Фото: instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая и светская львица Юлия Барановская рассказала жуткие подробности семейной жизни с футболистом Андреем Аршавиным, пишет Star Hit.

В автобиографической книге «Все к лучшему» бывшая супруга спортсмена вспомнила случай с избиением после операции. По словам Юлии, Андрей ударил ее после просьбы оформить на нее парковку для автомобиля.

— Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы, — рассказала Барановская.

Юлия вспоминает, что Аршавин мог прийти домой пьяным и устроить погром. Кроме того, звездный спортсмен не скрывал от жены измены. А однажды супруг изнасиловал ее в машине.

— Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю, — вспоминает Юлия.

После развода Юлия построила головокружительную карьеру на телевидении и стала частым гостем на светских мероприятиях. Несмотря на профессиональную нагрузку Барановская успевает воспитывать детей, которых даже не навещает Аршавин.

Ранее Пятый канал рассказывал о похождениях Аршавина по ночному Петербургу после возвращения из Казахстана.

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