Побои и надругательства: Барановская раскрыла шокирующие тайны брака с Аршавиным

Телеведущая и светская львица Юлия Барановская рассказала жуткие подробности семейной жизни с футболистом Андреем Аршавиным, пишет Star Hit.
В автобиографической книге «Все к лучшему» бывшая супруга спортсмена вспомнила случай с избиением после операции. По словам Юлии, Андрей ударил ее после просьбы оформить на нее парковку для автомобиля.
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Юлия вспоминает, что Аршавин мог прийти домой пьяным и устроить погром. Кроме того, звездный спортсмен не скрывал от жены измены. А однажды супруг изнасиловал ее в машине.
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После развода Юлия построила головокружительную карьеру на телевидении и стала частым гостем на светских мероприятиях. Несмотря на профессиональную нагрузку Барановская успевает воспитывать детей, которых даже не навещает Аршавин.
Ранее Пятый канал рассказывал о похождениях Аршавина по ночному Петербургу после возвращения из Казахстана.