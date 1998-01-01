Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой

Известная певица Полина Гагарина вызвала беспокойство у поклонников, опубликовав в своем Instagram фото c очередных съемок. На снимке звезда с голыми плечами и нехарактерной для себя прической — волосы гладко зачесаны назад.
Публику напугала нездоровая бледность и худоба артистки.
— Полиночка, ты ли это!
— Бледная вы, как вампир прямо!
— Полинка, совсем исхудала!
— Скелет…
— Как будто не настоящая…
— Вот и я не узнала Полину, на этом фото, — переполошились подписчики.
Нашлись, как обычно, и те, кто принялся критиковать новый образ Гагариной.
— Мне кажется, что вам не идут прилизанные прически.
— Честно, цвет помады какой-то не очень.
— Зачем ваши стилисты придают вам возраст?! Вот прям нафталин.
— Лоб такой огромный нужно прятать, — советуют критики.
Высокий лоб певицы вызвал особенно бурные дебаты. В конце концов большинство комментаторов выразили мнение, что большой лоб — это красиво. И посоветовали Полине не слушать злопыхателей.
— Большой лоб всегда считался признаком ума!!! Не прячь! Все отлично!!!
— Большой лоб признак ума и это достоинство, которое не надо прятать!
— Изящна, как белый лебедь
— Инопланетная гостья
— Вы очень талантливы и невозможно красивы… Удачи Вам…
Ранее Пятый канал рассказывал, что Полина Гагарина оказалась очень недовольна опубликованным поклонниками фото с ее концерта.