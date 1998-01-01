Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой

Известная певица Полина Гагарина вызвала беспокойство у поклонников, опубликовав в своем Instagram фото c очередных съемок. На снимке звезда с голыми плечами и нехарактерной для себя прической — волосы гладко зачесаны назад.

instagram @ gagara1987

Публику напугала нездоровая бледность и худоба артистки.

— Полиночка, ты ли это!

— Бледная вы, как вампир прямо!

— Полинка, совсем исхудала!

— Скелет…

— Как будто не настоящая…

— Вот и я не узнала Полину, на этом фото, — переполошились подписчики.

Нашлись, как обычно, и те, кто принялся критиковать новый образ Гагариной.

— Мне кажется, что вам не идут прилизанные прически.

— Честно, цвет помады какой-то не очень.

— Зачем ваши стилисты придают вам возраст?! Вот прям нафталин.

— Лоб такой огромный нужно прятать, — советуют критики.

Высокий лоб певицы вызвал особенно бурные дебаты. В конце концов большинство комментаторов выразили мнение, что большой лоб — это красиво. И посоветовали Полине не слушать злопыхателей.

— Большой лоб всегда считался признаком ума!!! Не прячь! Все отлично!!!

— Большой лоб признак ума и это достоинство, которое не надо прятать!

— Изящна, как белый лебедь

— Инопланетная гостья

— Вы очень талантливы и невозможно красивы… Удачи Вам…

Ранее Пятый канал рассказывал, что Полина Гагарина оказалась очень недовольна опубликованным поклонниками фото с ее концерта.