«Сволочи, как вы могли»: Полина Гагарина пожурила поклонников за ее неудачное фото

Известная российская певица Полина Гагарина, участвовавшая в конкурсе Евровидение, 4 января выступила на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Там прошел финальный концерт ее гастрольного тура «Полина».

Выступление прошло хорошо. В социальных сетях поклонники певицы опубликовали сотни фотографий и видео с концерта, отмечая своего кумира. На некоторые из них Полина Гагарина обратила свое внимание и опубликовала на своей страничке в Instagram. В том числе и снимок, котором видно, как мужчины из подтанцовки подкидывают ее вверх. Снимок звезда оценила весьма неоднозначно.

— Сволочи! Как вы могли, — написала Полина на фото, перепостив на свою страничку в Stories, сопроводив подпись смеющимся до слез смайликом.

Instagram @gagara1987

В комментариях подписчики тут же начали недоуменно обсуждать запись в Stories, пытаясь понять, к кому обратилась певица, к фанатам, которые сделали неудачный снимок, либо же она так пошутила над своими танцорами, которые ее подбросили.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Гагарина посоветовалась с поклонниками о размере груди.