В полку «завидных холостяков» прибыло! Кому достанется миллиардер Джефф Безос

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Четверо детей и совместное восхождение к нынешнему положению в обществе и списке Forbes не смогли удержать самого богатого человека на Земле от развода.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Потенциальные невесты в режиме повышенной готовности — охотничий сезон на самого завидного жениха в мире можно считать открытым.

Самый богатый человек мира разводится. Глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивают в 140 миллиардов долларов, расстается со своей женой после 25 лет брака.

Как сам 54-летний магнат сообщает в твитере, с бывшей супругой они останутся друзьями, и впереди у них прекрасное будущее. Конкретную причину разрыва пара не разглашает, как и перспективы раздела имущества. А это пять домов в США и, собственно, сама компания Amazon стоимостью 800 миллиардов долларов. Интересно, что создавал ее Безос как раз для своей жены — писательницы Маккензи Таттл. Это был первый в своем роде книжный интернет-магазин.

Добавлю, у Безосов четверо детей — три мальчика и приемная девочка из Китая.

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласной исследованию Bloomberg, общее состояние самых богатых людей России уменьшилось до 225 миллиардов долларов.

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