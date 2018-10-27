Мы не одни во Вселенной! В космосе услышали повторяющийся радиосигнал

Астрономы нашли еще одно подтверждение того, что земляне не одни во Вселенной. Ученым удалось обнаружить второй повторяющийся радиосигнал внеземного происхождения.

О волнительной находке сообщила канадская обсерватория CHIME. Как указали исследователи в своей публикации в научном журнале Nature, обнаружено было сразу 13 сигналов. 12 из них были одинарными, но один повторялся с определенной периодичностью.

Несколько лет назад специалисты уже встречали подобный радиосигнал — о возможном послании от внеземной цивилизации мировое научное сообщество говорило в 2007 году. Изучение природы радиосигналов показало, что испускать их мог какой-то механизм. Другими словами, источником волн стало нечто, созданное обладающими сознанием и достаточными знаниями организмами.

— До настоящего времени мы знали о существовании лишь одного подобного источника. Открытие второго повторяющегося сигнала говорит о том, что их должно быть много. Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту космическую загадку и узнать, откуда берутся эти всплески, — утверждает научная группа, обнаружившая новый источник сигнала.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ученым удалось доказать внеземное происхождение жизни на Земле.