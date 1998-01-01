Харатьян о «Гардемаринах»: «Я не должен был играть эту роль!»

Сложно себе представить кого-нибудь, кроме Дмитрия Харатьяна, в роли гардемарина Алеши Корсака. Но если бы не Юрий Мороз, который отказался от роли из-за своего режиссерского дебюта, мы бы так и не увидели в легендарном фильме «Гардемарины, вперед!» обаятельного блондина. Муж Светланы Дружининой, оператор Анатолий Мукасей, именно в Харатьяне разглядел героя, который покорил всю страну.

— По воле рока так случилось, поется в «Гардемаринах». Я не должен был играть эту роль. Мало того, эту роль уже играл актер, а ныне режиссер Юрий Мороз. Мой товарищ и друг еще со студенческой скамьи, — вспоминает Дмитрий Харатьян в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника». — Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту.

Дмитрий Харатьян родился в январе 1960 года в Узбекистане. Его родители — инженеры. А настоящей кинозвездой актер стал еще до фильма «Гардемарины, вперед».

— Я проснулся знаменитым 10 января 1977 года, когда мне еще не исполнилось 17 лет. Это был фильм «Розыгрыш».

Уже тогда Харатьян превратился в секс-символ советского кино. А уж после «Гардемаринов» окончательно застолбил этот титул и стал настоящей суперзвездой.

— Я как-то понимал, что это не мой успех. Это успех фильма, режиссера, это герой такой, а не я. Это какое-то стечение обстоятельств, просто как-бы повезло что ли, с одной стороны. С другой, непонятно, как к этому относиться. То ли это награда, то ли это испытание. Скорее для меня это было испытанием.

А вот наградой всегда была музыка. Песню Харатьян пронес через всю свою карьеру. В есть его послужном списке очень необычные дуэты — в частности, с давним другом и знаменитым рокером Гариком Сукачевым. Молодые, безбашенные, богатые и знаменитые, они жили на полную катушку. Харатьян, помимо съемок в кино, еще и отлично пел. Его хотели видеть в любой компании, на любой площадке.

— К успеху и медным трубам я отношусь очень осторожно, если честно. Конечно, это испытание гордыней. Наша профессия связана с неким элементом тщеславия, честолюбия, которое может перерасти в гордыню. Это очень опасная грань, которую надо соблюдать всегда.

Сейчас актер окончательно остепенился. Более 20 лет Дмитрий Харатьян счастливо женат на актрисе Марине Майко. Она вспоминает, как вместе с мужем еще в двухтысячном году снималась у Светланы Дружининой.

Кадр из программы «Светская хроника»

— Это самое дорогое мне платье. Потому что в нем снималась я, в свое время. Я снималась у Светланы Сергеевны в «Тайнах дворцовых переворотов».

Уже много лет Марина Майко не снимается. Между ролью актрисы и жены она выбрала последнюю, став для Харатьяна надежным тылом и опорой.

— В кино можно сниматься только тогда, когда ты неистово хочешь быть в этой профессии. У меня были сомнения. И по сей день они остаются со мной, по поводу моего присутствия в российском кинематографе. Я думаю, что он ничего не потерял. Поэтому с легкостью об этом говорю и совершенно ни о чем не жалею.

У Майко и Харатьяна есть 20-летний сын Иван. Вылитый папа. Учится на режиссерском отделении ВГИК. Есть у Дмитрия и старшая дочь от первого брака. Александре 24 года. Оказалось, что брат и сестра часто проводят время вместе.

— Они дружат, кстати, очень. Они, как вы понимаете, от разных матерей, но от одного отца. И у них какие-то свои очень нежные, особые отношения. Трепетные. Мне они очень нравятся. Первой, кому он звонит, когда нужен какой-то духовный, душевный, личный совет — он звонит Александре, Саше. Он ей очень доверяет, — рассказывает Дмитрий Харатьян.

Но свои дети уже взрослые, а передать знания молодому поколению актер очень хочет. Известное имя позволило открыть Дмитрию Харатьяну студию театрального и киноискусства для подростков.

— Школа — это дань моему детству, этому месту, где я вырос, где я ходил в детский сад, в школу, откуда я поехал первый раз на киностудию «Мосфильм». И я очень хорошо понимаю, что это так важно детям, молодежи, подросткам вовремя как-то сориентироваться в жизни, найти свое, найти себя. И это школа им поможет, уже помогает.

В школе проходят мастер-классы по актерскому мастерству, ученики снимают свои мини-фильмы и ставят спектакли. Одна из постановок так и называется — «Гардемарины, вперед!», по мотивам знаменитой картины.

— Наверное, никто бы, кроме нас, не осмелился это делать. Потому что все-таки фильм сильный, мощный, с таким звучанием. И он, конечно, легенда.

И легенда должна жить. Съемки продолжения Гардемаринов запланированы на ближайшее время. В главной роли, конечно, Дмитрий Харатьян.

«У Марата есть враги» — ранее Пятый канал рассказывал, что экс-жена Марата Башарова вновь вступилась за актера.