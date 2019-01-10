«Лопаты Беглова» выставили на продажу в интернете

, 15:56 Фото 76

Накануне петербургский градоначальник велел раздать инструменты для уборки снега главам районов.

Фото: Avito.ru

Ставшую петербургским мемом буквально за сутки «лопату Беглова» уже продают в интернете. Предприимчивый горожанин Андрей выставил инструмент для уборки снега на сайте Avito за 999 рублей.

— Продается важный артефакт, необходимый каждому жителю Петербурга этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в Ваш автомобиль. Главе любого района СПб дает +50 к защите от внезапного увольнения. Легко помещается в багажник представительского авто, — говорится в объявлении.

Avito.ru

Особо отмечается, что количество товара ограничено. Информация о продаже «лопаты Беглова» была размещена утром в среду, 10 января. В интервью 78.ru находчивый коммерсант рассказал, что пока никто на его предложение не откликнулся, звонили только журналисты.

Накануне, во вторник, 9 января, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выдать главам всех районов города по лопате для очистки улиц от снега. Отчитаться о проделанной работе чиновники обязаны к ближайшему понедельнику.

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