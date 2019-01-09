Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района

, 20:04 192

Градоначальник дал поручение в первую очередь очистить территории возле школ, детских садов и больниц, и доложить о проделанной работе 14 января.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3488

Глава Петербурга Александр Беглов распорядился выдать всем главам районов по специальной лопате для уборки городских улиц от снега, передает 78.ru. По словам градоначальника, жители не довольны состоянием тротуаров и дорог после снегопадов, и потому не доверяют районным администрациям.

— Каждому главе района выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». У меня у самого в багажнике лежит лопата. Вот, если где-то будет не убрано, приеду, буду вместе с вами убирать. Чтобы с завтрашнего дня выдать по «лопате Беглова», и приеду в район, проверю, есть лопата в багажнике или нет лопаты в багажнике, — заявил глава Петербурга.

Беглов дал поручение главам районов в первую очередь очистить территории возле школ, детских садов и больниц. Доложить о проделанной работе они должны будут в понедельник, 14 января.

Также глава города поручил подчиненным оперативно информировать население об этом.

Во время новогодних каникул велась активная работа по очистке крыш от снега — в общей сложности коммунальщики убрали снег и наледь с пяти тысяч кровель. В праздничные дни ежедневно Петербург убирали от 470 до 600 единиц спецтехники, а также от семи до восьми тысяч дворников.

В настоящее время уборкой улиц города на Неве занимаются 956 снегоуборочных машин.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов подписал постановление правительства города об усилении контроля за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Тема:
Погода 3488
9 янв
Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов
9 янв
Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму
9 янв
На Чукотке объявили штормовое предупреждение
8 янв
Видео: в школах Греции отменили занятия из-за мощного снегопада
8 янв
В Якутии набирают популярность экстремальные туры на полюс холода
8 янв
В России в ближайшие несколько дней резко похолодает
7 янв
«Снежная ловушка»: 5 машин заблокированы из-за схода лавин в Северной Осетии
6 янв
Рождество подарит москвичам ледяные иглы
4 янв
Как завести автомобиль на морозе — советы специалистов
4 янв
Краснодар накрыла гроза с градом — Видео

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:44
Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе
20:32
Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов
20:17
Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования локализован
20:04
Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района
19:45
Беспилотник Teslа сбил российского робота — видео
19:36
СКР показал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье
19:24
Власти Петербурга пересмотрят Стратегию-2035, чтобы «не обманывать жителей»
19:11
«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже
18:57
«Как школьник на дискотеке»: Эксперт о непредсказуемости курса доллара
18:41
«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова
18:29
Цены на бензин с нового года вновь поползли вверх
18:15
Площадь пожара на заводе цинкования выросла до 6 тысяч квадратных метров
18:10
Как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул — советы специалистов
17:58
Родственники захваченных пиратами моряков встретятся с представителями судовладельца
17:42
В ходе весенней сессии депутаты Госдумы планируют рассмотреть более 100 законов
17:38
Сенатор Алексей Пушков о слабом уровне украинских ВВС
17:29
Хирурги призвали не делать дома «омоложение Кардашьян» — жуткое фото
17:18
Новые тарифы ОСАГО: кто от них выиграет
17:05
Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем
16:51
Видео: Завод полыхает на площади 3000 квадратных метров в Оренбургской области

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru