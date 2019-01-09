Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района

Глава Петербурга Александр Беглов распорядился выдать всем главам районов по специальной лопате для уборки городских улиц от снега, передает 78.ru. По словам градоначальника, жители не довольны состоянием тротуаров и дорог после снегопадов, и потому не доверяют районным администрациям.

— Каждому главе района выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». У меня у самого в багажнике лежит лопата. Вот, если где-то будет не убрано, приеду, буду вместе с вами убирать. Чтобы с завтрашнего дня выдать по «лопате Беглова», и приеду в район, проверю, есть лопата в багажнике или нет лопаты в багажнике, — заявил глава Петербурга.

Беглов дал поручение главам районов в первую очередь очистить территории возле школ, детских садов и больниц. Доложить о проделанной работе они должны будут в понедельник, 14 января.

Также глава города поручил подчиненным оперативно информировать население об этом.

Во время новогодних каникул велась активная работа по очистке крыш от снега — в общей сложности коммунальщики убрали снег и наледь с пяти тысяч кровель. В праздничные дни ежедневно Петербург убирали от 470 до 600 единиц спецтехники, а также от семи до восьми тысяч дворников.

В настоящее время уборкой улиц города на Неве занимаются 956 снегоуборочных машин.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов подписал постановление правительства города об усилении контроля за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств для физических лиц штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей.