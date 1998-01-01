Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Россию, что она может лишиться «единственного союзника» на западном направлении из-за тупика в вопросе компенсаций Москвой Минску за налоговый маневр в нефтяной сфере, передает Интерфакс.

— Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем, — заявил Лукашенко на совещании с правительством в четверг, 10 января, в Минске.

Белорусский президент призвал членов Кабмина «искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты» и «не гиперболизировать проблемы».

Вместе с тем он предупредил своих подчиненных, что вследствие этого население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени.

— О таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, — сказал президент.

Он считает, что «заработать дополнительные 400 миллионов долларов» для его страны не составит никакого труда.

— По паритету покупательной способности ВВП Белоруссии — под 80 миллиардов долларов. Что тут за проблема? Нет такой, — уверен Лукашенко.

Россия начала реализацию, так называемого налогового маневра в нефтяной сфере, механизм которого предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Для Белоруссии это означает удорожание нефти. В ноябре Москва и Минск вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов, которые являются основным источником формирования профицита бюджета республики и направляются на погашение внешнего госдолга.

По прогнозам Минфина Белоруссии, потери от введения Россией налогового маневра в наступившем году могут составить около 300 миллионов долларов, если баррель нефти будет стоить порядка 70 долларов.

В начале декабря Лукашенко уже пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что для белорусских потребителей газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах России — например, в Смоленской области — всего 70.

Как сообщал Пятый канал, в последнюю предновогоднюю неделю Путин и Лукашенко дважды провели переговоры по спорным вопросам, в том числе о налоговом маневре в российской нефтяной отрасли и его влиянии на экономику Белоруссии.