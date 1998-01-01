Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра

, 19:46 279

Президент республики высказался о налоговом маневре России в нефтяной отрасли.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Россию, что она может лишиться «единственного союзника» на западном направлении из-за тупика в вопросе компенсаций Москвой Минску за налоговый маневр в нефтяной сфере, передает Интерфакс.

— Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем, — заявил Лукашенко на совещании с правительством в четверг, 10 января, в Минске.

Белорусский президент призвал членов Кабмина «искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты» и «не гиперболизировать проблемы».

Вместе с тем он предупредил своих подчиненных, что вследствие этого население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени.

— О таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, — сказал президент.

Он считает, что «заработать дополнительные 400 миллионов долларов» для его страны не составит никакого труда.

— По паритету покупательной способности ВВП Белоруссии — под 80 миллиардов долларов. Что тут за проблема? Нет такой, — уверен Лукашенко.

Россия начала реализацию, так называемого налогового маневра в нефтяной сфере, механизм которого предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Для Белоруссии это означает удорожание нефти. В ноябре Москва и Минск вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов, которые являются основным источником формирования профицита бюджета республики и направляются на погашение внешнего госдолга.

По прогнозам Минфина Белоруссии, потери от введения Россией налогового маневра в наступившем году могут составить около 300 миллионов долларов, если баррель нефти будет стоить порядка 70 долларов.

В начале декабря Лукашенко уже пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что для белорусских потребителей газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах России — например, в Смоленской области — всего 70.

Как сообщал Пятый канал, в последнюю предновогоднюю неделю Путин и Лукашенко дважды провели переговоры по спорным вопросам, в том числе о налоговом маневре в российской нефтяной отрасли и его влиянии на экономику Белоруссии.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

20:57
Петербургские чиновники получили по «лопате Беглова», некоторые уже используют
20:44
Видео: огромный тюлень-сивуч попытался ограбить машину с рыбой
20:29
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок
20:14
Затопленный утром Тушинский тоннель в Москве открыли для транспорта
19:59
«Его стихосложение меня поразило» — Влад Топалов о рэпере Оксимироне
19:46
Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра
19:34
Роскомнадзор нашел в материалах «Би-би-си» цитаты лидера ИГ*
19:17
В Германии забастовка служб безопасности «отменила» сотни рейсов
19:02
Помпео заявил, что Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии
18:49
«Шнуров — это клево, Баста — гениальный чувак» — Топалов о творчестве «на грани»
18:37
Павленский посвятил судебный процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду
18:27
Изнасилованная в Уфе дознаватель потребовала компенсацию за моральный ущерб
18:23
ТОП-10 самых популярных публикаций в Instagram в 2018 году
18:08
Такси въехало в автобусную остановку с людьми под Петербургом — страшное видео
18:07
Видео последствий подтопления Тушинского тоннеля с высоты птичьего полета
18:05
Как войти в рабочий ритм после затяжных новогодних праздников и ленивых каникул?
17:50
Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта
17:37
Встал и ушел: Трамп заявил, что встреча с демократами — пустая трата времени
17:23
«Монстр-мороз»: Как авантюристы испытывают себя в экстремальные морозы
17:11
«У меня все законно» — владелец БТР готов встретиться с обиженными лыжниками

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама