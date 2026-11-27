Российский бюджет на ближайшую трехлетку станет заметно устойчивее к внешним санкциям и колебаниям мировых цен на нефть. Об этом говорили в Совете Федерации. Там сегодня рассматривают главный финансовый документ страны, который ранее приняла Госдума.

«Мы видим, что процентные платежи действительно возросли в последнее время, это нас беспокоит. Поэтому для того, чтобы снижать стоимость заимствования на рынке, нужно снижать дефицит бюджета, о чем мы, собственно, и говорили, этот дефицит будет снижаться. Поэтому вот такая достаточно, знаете, очень короткая, аккуратная бюджетная политика, с учетом выполнения всех обязательств государства, как раз заложена на протяжении трехлетки. Для того чтобы достигнуть всего этого, мы провели работу по консолидации, так называемой, бюджета. Что сделали? Очень внимательно поработали с расходами», — сказал заместитель председателя правительства РФ — министр финансов России Антон Силуанов.

«С учетом обстоятельного обсуждения, которое состоялось в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний 5 октября, представлю ключевые изменения в проекте закона о бюджете после его рассмотрения в рамках трех чтений в Государственной думе. Отмечаем, что всего было внесено более 800 поправок, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Такой рост связан в том числе с распределением межбюджетных трансфертов. По результатам рассмотрения поправок, общий объем перераспределенных бюджетных ассигнований в 2027 году составит 1,9 триллиона рублей», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Стабильной названа ситуация в регионах. Собственные доходы субъектов выросли на восемь процентов, а расходы — только на пять. На местах пересматривают траты и делают ставку на самые приоритетные задачи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.