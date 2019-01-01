Стала известна причина развода самого богатого человека в мире

, 21:15 Репортаж 358

Поводом для развода основателя Amazon Джеффа Безоса вероятно оказались романтические отношения с бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Новый год с развода начал самый богатый человек планеты, глава компании Amazon Джефф Безос. Причиной развода Безоса с женой Маккензи стала его измена. Тайный роман, по данным СМИ, продолжается восемь месяцев.

Любовница бизнесмена — Лорен Санчес, актриса и супруга голливудского киноагента Патрика Уайтселла, сообщает издание Radar Online. С женой он прожил 25 лет, и вроде душа в душу. Но теперь Джефф пополняет список разведенных женихов-миллиардеров, где уже есть Илон Маск и Роман Абрамович. Но и его супруга, если отсудит половину состояния станет самой богатой женщиной планеты. Свободной, но с четырьмя детьми.

Отметили серебряную свадьбу и разбежались. В прошлом году браку Безоса и Таттл исполнилось 25 лет. Очередной развод, очередные миллиарды.

А точнее — 137 миллиардов долларов США. Такое состояние принадлежит самому богатому и теперь уже самому завидному жениху в мире — главе Amazon Джеффу Безосу. О решении разойтись супруги сообщили в Twitter мульти-магната.

— У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями, — написали супруги.

У четы Безос-Таттл четверо детей — трое своих и приемная дочка из Китая. Воспитывали они их, правда, весьма своеобразно.

— Моя жена как-то сказала — пусть лучше у моего ребенка будет девять пальцев, главное, что ему было интересно познавать мир, — сказал Джеффа Безоса.

За 25 лет брака Безос превратился из скромного заучки-ботаника в интеллектуальную копию Вина Дизеля или даже Дуэйна Джонсона.

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Особое внимание папарацци уделяли любому появлению главы Amazon с женой. Шикарное красное платье Маккензи на вечеринке премии Оскар попало в объективы всех камер. Логично, что теперь внимание одиноких сердец принадлежит и ей тоже. Сложно представить, какие деньги достанутся Миссис Таттл после развода.

— У них всегда существуют отступные, которые выплачиваются супруге. И если, например, супруга не работала и брак был заключен совсем в юные годы, после школы, то суды назначают даже супруге компенсацию до тех пор, пока она не повысит квалификацию и не найдет работу, — рассказала юрист Юлия Никифирова.

Компания Amazon была основана в 94-м году, сегодня она первая в мире по торговым оборотам. Историческое событие — позади осталась даже Apple. Интересно, что идею создания сервиса по доставке книг Безосу подсказала именно его супруга.

25 лет назад интернет-ритэйлер создавался фактически ради неё. Писательница, она сама любила читать — он решил сделать это доступнее.

Мультимагнату также принадлежат газета Вашингтон Пост и частная космическая компания Blue Origin. Популярность миллиардера настолько велика, что мультипликаторы Саус Парк даже посвятили ему серию. Очевидно, что после развода акции Джеффа Безоса на любовном фронте будут расти также быстро, как и в его супер-прибыльном бизнесе

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