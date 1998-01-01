Киев не намерен приглашать российских наблюдателей на выборы президента Украины

Отказ Киева аккредитовать российских наблюдателей на выборы президента Украины противоречат заявлениям Киева о приверженности демократическим ценностям, в том числе, проведению честных и прозрачных выборов. Так прокомментировало посольство РФ на Украине сообщение главы МИД Павла Климкина о том, что Киев не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей.

В заявлении российской дипмиссии говорится, что такими действиями Киев в очередной раз подтверждает свое нежелание считаться с нормами международного права, «предлагая взамен весьма вольные трактовки принятых на себя государствами-участниками ОБСЕ обязательств».

Посольство РФ призвало украинские власти «вернуться в рамки правового поля» и соблюдать ранее достигнутые в формате многосторонних структур договоренности.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Как ранее сообщал Пятый канал, Климкин продолжает фонтанировать идеями о «российской угрозе», и предложил навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России.