Климкин предложил навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России

Призыв главы МИД Украины Павла Климкина запретить въезд на территорию страны гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет является очередной политической провокацией. Такое мнение RT высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Знаем статистику: только за период новогодних праздников порядка тысячи человек из России не были допущены на территорию Украины. Таким образом они полагают, что смогут повлиять на безопасность внутри государства, — сказал эксперт.

Денисов уверен, что «это не более, чем очередной политический шаг, направленный на то, чтобы продемонстрировать, что нынешняя украинская власть продолжает делать все, чтобы отделить Украину от России и сделать невозможным даже обычное общение между гражданами двух стран.»

Во вторник, 8 января, глава МИД Украины Павел Климкин предложил запретить въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, добавив, что такая «умная фильтрация» должна применяться постоянно, а не только в период военного положения.

Как сообщал Пятый канал, ограничительная мера на въезд россиян мужского пола была введена в рамках военного положения, которое президент страны Петр Порошенко объявил после провокаций украинских ВСУ в Керченском проливе. 26 декабря закончился срок тридцатидневного военного положения в Незалежной.