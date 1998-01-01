В соцсетях раскритиковали актера из «Уральских пельменей» за высокомерие

, 7:30 Видео 144

Юморист Сергей Исаев записал видеоролик на пару с бойцом Сергеем Харитоновым, где похвастался роскошным отдыхом в Таиланде, и посоветовал россиянам отдыхать только на курортах Краснодарского края.

Фото, видео: Instagram @isaevsergey

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев попал под шквал негодующих комментариев после того, как поделился эпизодом своего новогоднего отдыха на тайском курорте в компании спортсмена Сергея Харитонова. Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram шуточный видеоролик, где опроверг информацию СМИ о надвигающемся шторме.

— Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь, — поделился наблюдением юморист.

Исаев добавил, что на пляже невыносимая обстановка и посоветовал подписчикам выбирать только курорты Краснодарского края. Кроме того, он разместил фото из своей виллы и подписал: «Кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых».

Instagram @isaevsergey

Многим не понравился такой ехидный и высокомерный тон телезвезды, о чем пользователи написали в комментариях. Артисту также напомнили, что в 2004 году стихийное бедствие в Таиланде унесло жизни более восьми тысяч человек. После этого Сергей Исаев удалил все гневные отзывы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники «Уральских пельменей» отчаянно пытались спасти коллектив.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:01
«Закон на моей стороне»: Трамп заявил о своем праве на введение режима ЧС
7:51
Власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске
7:40
В Сирии запустили завод по производству электрического кабеля
7:30
В соцсетях раскритиковали актера из «Уральских пельменей» за высокомерие
7:21
Меган Маркл на один день стала стилистом — видео
7:15
На Старый Свет обрушилась непогода — видео
7:10
Коллеги по съемочной площадке рассказали о последних днях Любови Полищук
7:01
8 вопросов группе СБПЧ — про новый проект, «Голубой Ургант» и корпоративы
7:01
11 января — День «Спасибо»
6:59
Ушла из жизни звезда фильма «Последнее искушение Христа»
6:49
Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море — видео
6:35
В США признали обладание Россией оружия с эффектом «четвертого измерения»
6:20
Видео: ДТП под Сыктывкаром — пострадали 22 человека
6:12
«Дакар-2019» четвертый этап — экипаж Каргинова снова пришел первым
6:01
Бизнес на здоровье: Что за лекарства продают в интернете
5:52
Российским военным хотят разрешить сбивать пассажирские самолеты
5:40
На военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы техники
5:28
Предприимчивые россияне массово сдают наряды после корпоративов в магазины
5:15
Смотри, что ешь! На молочной продукции появится запись о растительных жирах
5:01
Видео: Летчики выполнили ночную воздушную дозаправку МиГ-31

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 января

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама