В соцсетях раскритиковали актера из «Уральских пельменей» за высокомерие

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев попал под шквал негодующих комментариев после того, как поделился эпизодом своего новогоднего отдыха на тайском курорте в компании спортсмена Сергея Харитонова. Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram шуточный видеоролик, где опроверг информацию СМИ о надвигающемся шторме.

— Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь, — поделился наблюдением юморист.

Исаев добавил, что на пляже невыносимая обстановка и посоветовал подписчикам выбирать только курорты Краснодарского края. Кроме того, он разместил фото из своей виллы и подписал: «Кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых».

Instagram @isaevsergey

Многим не понравился такой ехидный и высокомерный тон телезвезды, о чем пользователи написали в комментариях. Артисту также напомнили, что в 2004 году стихийное бедствие в Таиланде унесло жизни более восьми тысяч человек. После этого Сергей Исаев удалил все гневные отзывы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники «Уральских пельменей» отчаянно пытались спасти коллектив.