Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отчаянных попытках спасти коллектив

В преддверии Нового года участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова получила неожиданные предложения помощи от фанатов, которые переживают из-за распада коллектива. Так один собеседников предложил лично «поговорить с парнями по-мужски», а юная жительница Мурманска пообещала сделать 2019 пельменей.

— Вообще люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь, — написала артистка в своей странице в Instagram.

Instagram @mihalkova

Она также отметила, что в некоторых регионах ждут на праздники дуэт Рожкова и Мясникова, а в других приглашают в гости основной состав Пельменей.

Ранее Михалкова сообщила, что «Уральские пельмени» выступают в полном составе только в родном Екатеринбурге, а во время гастролей «разбегаются кто куда».