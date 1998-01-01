В республике Коми на трассе под Сыктывкаром, ночью, 11 января, столкнулись автобус и лесовоз. В результате ДТП пострадали 22 человека. В том числе пятеро детей.
Двоим из них потребовалась срочная госпитализация. По предварительной версии виновником аварии является водитель грузовика.
На повороте он не пропустил автобус, который на полном ходу врезался в груженую машину. От удара сильно поврежден кузов, вылетели стекла.
В обстоятельства ДТП сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.
Ранее Пятый канал публиковал жуткое видео, как такси въехало в автобусную остановку с людьми под Петербургом.