В республике Коми на трассе под Сыктывкаром, ночью, 11 января, столкнулись автобус и лесовоз. В результате ДТП пострадали 22 человека. В том числе пятеро детей.

Двоим из них потребовалась срочная госпитализация. По предварительной версии виновником аварии является водитель грузовика.

На повороте он не пропустил автобус, который на полном ходу врезался в груженую машину. От удара сильно поврежден кузов, вылетели стекла.

В обстоятельства ДТП сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

Ранее Пятый канал публиковал жуткое видео, как такси въехало в автобусную остановку с людьми под Петербургом.