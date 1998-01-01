Среди пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом — пятеро детей

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В аварии, которая произошла ночью 11 января в Коми, пострадали 22 человека.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

В республике Коми на трассе под Сыктывкаром, ночью, 11 января, столкнулись автобус и лесовоз. В результате ДТП пострадали 22 человека. В том числе пятеро детей.

Двоим из них потребовалась срочная госпитализация. По предварительной версии виновником аварии является водитель грузовика.

На повороте он не пропустил автобус, который на полном ходу врезался в груженую машину. От удара сильно поврежден кузов, вылетели стекла.

В обстоятельства ДТП сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

Ранее Пятый канал публиковал жуткое видео, как такси въехало в автобусную остановку с людьми под Петербургом.

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