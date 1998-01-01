Жестокую расправу над рэпером-геем учинили в Пуэрто-Рико

, 13:22 63

В Кевина Фрета выпустили восемь пуль, когда он ехал по улице столичного Сан-Хуана.

Фото: Twitter @Samynemir

Неизвестные буквально изрешетили рэпера Кевина Фрета в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В молодого музыканта выстрелили восемь раз. Фрет был открытым гомосексуалистом и активно поддерживал ЛГБТ-сообщество. О жестоком убийстве сообщает ВВС.

Эдуардо Родригез, менеджер артиста подтвердил факт убийства и призвал к объединению.

— Нет слов, описывающих чувство, которое мы испытываем, и боль, которая заставляет нас знать, что человек с такими мечтами должен уйти. Мы все должны объединиться в эти трудные времена и попросить мирного неба для нашего любимого Пуэрто-Рико, — сказал Родригез.

В данный момент полиция разыскивает человека, который был с Фретом на мотоцикле в момент убийства, но скрылся.

Для Пуэрто-Рико — небольшого острова в Карибском море под юрисдикцией США ситуация с убийствами стала критической. За неполных 11 дней 2019 года в стране было совершено 22 убийства. В Пуэрто-Рико проживает около 3,8 миллиона человек, поэтому происходящее уже назвали «кризисом насилия».

Ранее Пятый канал рассказывал об инциденте в Сочи: на парковке одного из городских ТЦ мужчина расстрелял сожительницу.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:12
В гибели журналистов в ЦАР виноват центр расследований Ходорковского — СКР
13:53
«Площадка останется» — автоэксперт о новом проекте экзамена на права
13:42
Данные о сокращении пенсий на Украине оценили в Совфеде
13:22
Жестокую расправу над рэпером-геем учинили в Пуэрто-Рико
13:13
Героиня нового сериала Netflix поразительно похожа на Пугачеву — фото
12:54
Роналду проведут ДНК-тест в связи с обвинениями в изнасиловании
12:42
Прокуратура США проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
12:29
Спасатели нашли тело второй жертвы крушения самолета в Испании
12:16
Молоко в спирт: Садальский рассказал об операции и советах врачей
12:03
The Economist: рубль — самая недооцененная валюта в мире
11:44
Новая полоса в Шереметьево не сможет функционировать в полном режиме
11:32
Как россияне одержали победу в очередном этапе ралли «Дакар-2019» — репортаж
11:12
Самолет, вылетевший из Белгорода в Москву, запросил экстренную посадку во Внуково
11:08
Видео: Часть кровли завода обрушилась при пожаре под Нижним Новгородом
10:57
Сигнализация не сработала: Пожар на детской площадке в ТЦ попал на видео
10:49
Жуткие кадры: Иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе в Уфе
10:36
Малахову — 47: Как телеведущего поздравили российские звезды
10:24
Среди пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом — пятеро детей
10:14
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Георгия Даллакяна
10:05
Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама