Жестокую расправу над рэпером-геем учинили в Пуэрто-Рико

Неизвестные буквально изрешетили рэпера Кевина Фрета в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В молодого музыканта выстрелили восемь раз. Фрет был открытым гомосексуалистом и активно поддерживал ЛГБТ-сообщество. О жестоком убийстве сообщает ВВС.

Эдуардо Родригез, менеджер артиста подтвердил факт убийства и призвал к объединению.

— Нет слов, описывающих чувство, которое мы испытываем, и боль, которая заставляет нас знать, что человек с такими мечтами должен уйти. Мы все должны объединиться в эти трудные времена и попросить мирного неба для нашего любимого Пуэрто-Рико, — сказал Родригез.

В данный момент полиция разыскивает человека, который был с Фретом на мотоцикле в момент убийства, но скрылся.

Для Пуэрто-Рико — небольшого острова в Карибском море под юрисдикцией США ситуация с убийствами стала критической. За неполных 11 дней 2019 года в стране было совершено 22 убийства. В Пуэрто-Рико проживает около 3,8 миллиона человек, поэтому происходящее уже назвали «кризисом насилия».

Ранее Пятый канал рассказывал об инциденте в Сочи: на парковке одного из городских ТЦ мужчина расстрелял сожительницу.