Эксперт ФБА «Экономика сегодня» Владимир Оленченко прокомментировал заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что нынешняя администрация Соединенных Штатов ввела больше всего санкций по отношению к России, чем прежняя и намерена продолжать это делать.

— Заявление Белого дома о продолжении санкционной политики в отношении РФ вызвано внутриполитическими причинами, а также непониманием того, что этот механизм потерял свою новизну и не работает, — считает эксперт.

Также Владимир Оленченко добавил, что этим американцы дали лишний раз понять, что для политики Соединенных Штатов абсолютно свойственны подобного рода «сделки».

— Видимо, со стороны республиканцев и нынешнего руководства сделан шаг навстречу демократам — мол, мы продолжаем санкционную политику, а вы утверждаете наш бюджет, — такое предположение выразил эксперт ФБА «Экономика сегодня» Владимир Оленченко.

В целом для нашей страны высказывание главы американского Минфина Стивена Мнучина означает, что санкционные тенденции будут присутствовать до тех пор, пока «у руля» находится Дональд Трамп. Но ситуация, связанная с выводом войск из Сирии, говорит о некой непоследовательности президента США в вопросах внешней политики.

Ранее Пятый канал сообщил, что глава американского Минфина подтвердил снятие санкций с трех российских компаний.