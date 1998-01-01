Глава американского Минфина подтвердил снятие санкций с трех российских компаний

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничений с трех российских компаний, ранее находившихся под управлением бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет о En+, «Русал» и «Евросибэнерго», которые провели реструктуризацию и продемонстрировали «беспрецедентный уровень прозрачности».

Глава Минфина добавил, что ведомство будет «бдительным в вопросах контроля за выполнением обязательств» со стороны российских корпораций. В случае, если условия не будут выполняться En+, «Русалу» и «Евросибэнерго», грозит пересмотр санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2».