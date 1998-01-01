Муж Гагариной «слил» голую супругу в сеть — видео

, 14:57 Видео 995

Известный фотограф Дмитрий Исхаков оригинально пригласил поклонников певицы на новое шоу.

Фото, видео: Instagram @isxakov, @gagara1987

Супруг российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков оригинально привлек внимание пользователей Instagram к новому шоу артистки, которое состоится 30 марта на московском стадионе «Мегаспорт».

Исхаков опубликовал видео, на котором обнаженная Полина сидит на черном фоне, машет руками и показывает язык. За кадром слышен голос Дмитрия, который предупреждает, что опубликует ролик в сети, чем смешит Гагарину и всех присутствующих.

— Мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу, — подписал публикацию Исхаков.

Стоит отметить, задумка автора сработала, и пользователи стали выпытывать подробности нового шоу Гагариной.

— Полина будет петь нагишом? — спрашивает один из них.

— Полина вас убьет за такое видео, — подмечает поклонница певицы.

— Аааааа, будет что-то грандиозное, я это уже чувствую, — гласит другой комментарий.

Ранее сама Полина опубликовала фотографию со съемочной площадки и напугала поклонников бледностью и худобой.

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