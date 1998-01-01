Супруг российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков оригинально привлек внимание пользователей Instagram к новому шоу артистки, которое состоится 30 марта на московском стадионе «Мегаспорт».

Исхаков опубликовал видео, на котором обнаженная Полина сидит на черном фоне, машет руками и показывает язык. За кадром слышен голос Дмитрия, который предупреждает, что опубликует ролик в сети, чем смешит Гагарину и всех присутствующих.

— Мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу , — подписал публикацию Исхаков.

Стоит отметить, задумка автора сработала, и пользователи стали выпытывать подробности нового шоу Гагариной.

— Полина будет петь нагишом? — спрашивае т один из них .

— Полина вас убьет за такое видео, — подмечает поклонница певицы.

— Аааааа, будет что-то грандиозное, я это уже чувствую , — гласит другой комментарий.

Ранее сама Полина опубликовала фотографию со съемочной площадки и напугала поклонников бледностью и худобой.