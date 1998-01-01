Супруг российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков оригинально привлек внимание пользователей Instagram к новому шоу артистки, которое состоится 30 марта на московском стадионе «Мегаспорт».
Исхаков опубликовал видео, на котором обнаженная Полина сидит на черном фоне, машет руками и показывает язык. За кадром слышен голос Дмитрия, который предупреждает, что опубликует ролик в сети, чем смешит Гагарину и всех присутствующих.
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Стоит отметить, задумка автора сработала, и пользователи стали выпытывать подробности нового шоу Гагариной.
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Ранее сама Полина опубликовала фотографию со съемочной площадки и напугала поклонников бледностью и худобой.