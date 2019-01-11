София Ротару отказалась от поездок в Россию временно. Об этом изданию Утро.ру сообщила таролог и ясновидящая Галина Янко. По ее мнению, это не связано с какими-либо политическими мотивами, так сложилась ситуация на тот момент. Отказ артистки от выступления был неверно истолкован и скоро Ротару вновь выступит в России.

Что касается личной жизни Софии Ротару, то по словам астролога, «хуторянка», скорее всего, больше не выйдет замуж. Певица в данный момент преимущественно занимается детьми и внуками.

Здоровье Софии Михайловны налаживается и совсем скоро певица начнет гастролировать. Также астролог напророчила Ротару, что в 2019 году ее дела пойдут в гору.

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