София Ротару вновь выступит в России — мнение астролога

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Певица очень любит нашу страну, и никакой речи о неприязни быть не может.

Фото: Instagram @sofiarotaru.official

София Ротару отказалась от поездок в Россию временно. Об этом изданию Утро.ру сообщила таролог и ясновидящая Галина Янко. По ее мнению, это не связано с какими-либо политическими мотивами, так сложилась ситуация на тот момент. Отказ артистки от выступления был неверно истолкован и скоро Ротару вновь выступит в России.

Что касается личной жизни Софии Ротару, то по словам астролога, «хуторянка», скорее всего, больше не выйдет замуж. Певица в данный момент преимущественно занимается детьми и внуками.

Здоровье Софии Михайловны налаживается и совсем скоро певица начнет гастролировать. Также астролог напророчила Ротару, что в 2019 году ее дела пойдут в гору.

Ранее Пятый канал рассказал, кто из звезд выступил на новогоднем концерте «Песня года-2018».

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