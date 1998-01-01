Кто из звезд выступил на новогоднем концерте «Песня года-2018»

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Легендарный музыкальный фестиваль в 47 раз соберет миллионы россиян у телеэкранов в начале января.

Фото: Instagram @pesnyagoda_official

Главное новогоднее шоу страны «Песня года-2018» собрало в одном месте звезд эстрады первой величины. Многие исполнители уже знакомы не одному поколению зрителей, в этот раз на сцене появятся сразу несколько «свежих» лиц. Среди них: 24-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген, полуфиналист телепроекта «Голоса» Антон Беляев, Интарс Бусулис, коллективы MBAND, Artik& Asti, IOWA и участники «Евроведиения» DoReDos.

В ходе музыкального вечера артистам вручили дипломы и спецпризы. В номинации «Лучшая певица» победила Лолита, «Лучшим певцом» признан Филипп Киркоров, а «Дуэт года» — Филипп Киркоров и Николай Басков за песню «Ибица». Также назван «Композитор года» (Антон Пустовой) и «Поэт года» (Леонид Агутин).

Как сообщает сайт KP.RU, в этом году фестиваль пропустили такие «старожилы» как София Ротару, Эдита Пьеха и Алла Пугачева. Последняя активно готовится юбилейному концерту, где споет ряд новых песен.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Варум и Агутин провели новогоднюю ночь порознь.

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