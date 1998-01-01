«Так и съела бы сама себя: Анита Цой похвасталась своими округлившимися формами

Популярная российская певица Анита Цой, как и многое ее коллеги по цеху, после новогодних мероприятий улетела отдыхать и набираться сил на райские Мальдивские острова. Фотографиями и сториз с отдыха певица радует подписчиков на своей страничке в Instagram.
На одной из таких фотографий Анита предстает сидящей в купальнике на бортике бассейна на фоне роскошной тропической природы. Загадочно глядя куда-то в сторону, она делится с подписчиками своими размышлениями о женской красоте.
— Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии… Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя. 😂 Вы не находите, что мои формы мне идут? — написала Анита Цой.
Этим постом певица ответила всем, кто обратил внимание на ее округлившиеся формы. Артистка сказала, что еще совсем недавно расстроилась бы по этому поводу, но сейчас вовсе не переживает, а даже наоборот. Подписчики в комментариях практически единодушно поддержали любимую певицу в ее мнении и оставили массу восхищенных отзывов.
— Анита, вы всегда прекрасны, а здесь и подавно. Так бы и съел вас 😍😍😍😍. Вы просто прелесть, почаще радуйте нас;
— Анита, а я считаю, что у Вас все прекрасно. Ничего лишнего;
— Замечательная фигурка! Идеальные пропорции! Нет ничего лишнего! Просто супер! И никаких булочек и пирожков и рядом не стояло! Самое оно!
Правда, нашлись и скептики.
— Чуть чуть похудеть-будет еще аппетитней)как по мне…
— Климакс у Вас, булочка! И вы бы с удовольствием ходили бы как и все худенькой. Так, что не надо сказки рассказывать, не лучше бы правду писать, вся натуральная вы наша;
— Анита, я не против таких форм и очень даже завидую в своем весе вам, но не надо лукавить вы бы хотели быть худой, но видимо уже не получается.
Нашлись даже те, кто высказал предположение о возможном «интересном» положении Аниты.
— Аниточка, а не ждете ли вы прибавления в семействе, ах, как вам идут эти формы.
В погоне за стройными формами, Анита Цой долго изнуряла себя различными диетами и занятиями спортом. Но некоторое время назад певица пришла к мысли о том, что пышные формы — это красиво, и они вовсе не портят женщину, а наоборот, делают ее еще более женственной и манящей. Возможно, одной из причин, натолкнувших артистку на такие мысли, стали проблемы со здоровьем, из-за которых в октябре 2018 года певица была экстренно госпитализирована.
Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации Аниты Цой.