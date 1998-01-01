«Так и съела бы сама себя: Анита Цой похвасталась своими округлившимися формами

Популярная российская певица Анита Цой, как и многое ее коллеги по цеху, после новогодних мероприятий улетела отдыхать и набираться сил на райские Мальдивские острова. Фотографиями и сториз с отдыха певица радует подписчиков на своей страничке в Instagram.

На одной из таких фотографий Анита предстает сидящей в купальнике на бортике бассейна на фоне роскошной тропической природы. Загадочно глядя куда-то в сторону, она делится с подписчиками своими размышлениями о женской красоте.

— Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии… Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя. 😂 Вы не находите, что мои формы мне идут? — написала Анита Цой.

Instagram @anitatsoy

Этим постом певица ответила всем, кто обратил внимание на ее округлившиеся формы. Артистка сказала, что еще совсем недавно расстроилась бы по этому поводу, но сейчас вовсе не переживает, а даже наоборот. Подписчики в комментариях практически единодушно поддержали любимую певицу в ее мнении и оставили массу восхищенных отзывов.

— Анита, вы всегда прекрасны, а здесь и подавно. Так бы и съел вас 😍😍😍😍. Вы просто прелесть, почаще радуйте нас;

— Анита, а я считаю, что у Вас все прекрасно. Ничего лишнего;

— Замечательная фигурка! Идеальные пропорции! Нет ничего лишнего! Просто супер! И никаких булочек и пирожков и рядом не стояло! Самое оно!

Правда, нашлись и скептики.

— Чуть чуть похудеть-будет еще аппетитней)как по мне…

— Климакс у Вас, булочка! И вы бы с удовольствием ходили бы как и все худенькой. Так, что не надо сказки рассказывать, не лучше бы правду писать, вся натуральная вы наша;

— Анита, я не против таких форм и очень даже завидую в своем весе вам, но не надо лукавить вы бы хотели быть худой, но видимо уже не получается.

Нашлись даже те, кто высказал предположение о возможном «интересном» положении Аниты.

— Аниточка, а не ждете ли вы прибавления в семействе, ах, как вам идут эти формы.

В погоне за стройными формами, Анита Цой долго изнуряла себя различными диетами и занятиями спортом. Но некоторое время назад певица пришла к мысли о том, что пышные формы — это красиво, и они вовсе не портят женщину, а наоборот, делают ее еще более женственной и манящей. Возможно, одной из причин, натолкнувших артистку на такие мысли, стали проблемы со здоровьем, из-за которых в октябре 2018 года певица была экстренно госпитализирована.

Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации Аниты Цой.