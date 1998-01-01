Человечеству не избежать гибели. К такому выводу пришли ученые Флорентийского университета, которые проанализировали все возможные варианты развития событий на планете Земля, пишет портал «Южный Федеральный».

Исследователи рассматривали вероятность начала войны при любом типе общественно-политического устройства в мире, и их выводы не внушают оптимизма. Вооруженный конфликт, способный погубить человечество, возникнет даже в том случае, если люди будут образцом христианского человеколюбия и буддистского спокойствия.

Ранее Пятый канал сообщал, что библейский теоретик Дэвид Монтенье по-новому интерпретировал календарь древних майя, и теперь твердо уверен, что американские аборигены ошиблись в своем предсказании Конца Света на семь лет.