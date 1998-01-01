Гибель человечества неизбежна — исследование

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Итальянские ученые проанализировали разные варианты развития человечества и пришли к выводу, что катастрофичный по своим последствиям вооруженный конфликт неминуем.

Фото: pixabay.com

Человечеству не избежать гибели. К такому выводу пришли ученые Флорентийского университета, которые проанализировали все возможные варианты развития событий на планете Земля, пишет портал «Южный Федеральный».

Исследователи рассматривали вероятность начала войны при любом типе общественно-политического устройства в мире, и их выводы не внушают оптимизма. Вооруженный конфликт, способный погубить человечество, возникнет даже в том случае, если люди будут образцом христианского человеколюбия и буддистского спокойствия.

Ранее Пятый канал сообщал, что библейский теоретик Дэвид Монтенье по-новому интерпретировал календарь древних майя, и теперь твердо уверен, что американские аборигены ошиблись в своем предсказании Конца Света на семь лет.

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