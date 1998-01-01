Древние майя немного ошиблись — названа новая дата конца света

, 15:38 354

По мнению американского библейского теоретика Дэвида Монтенье, Апокалипсис случится в конце 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

Конспирологи и богословы год за годом пугают мир надвигающимся Апокалипсисом, назначая все новые даты грядущего конца света. И раз за разом в назначенный час не случается не только Армагеддона, но и даже какого-либо значимого катаклизма. Однако это нимало не смущает разного рода пророков, каждый раз находящих объяснение неожиданной отсрочке.

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Пожалуй, наиболее громким было предсказание конца света, якобы сделанное древними майя. На дате 21 декабря 2012 года заканчивался календарь исчезнувшей цивилизации, и утверждалось, что после этого на Земле не будет ничего.

И вот, как пишет интернет-портал VistaNews.ru, библейский теоретик из США Дэвид Монтенье, проведя свои подсчеты объявил, что древние майя были правы, только немного ошиблись в своем предсказании — всего на семь лет. То есть Монтенье убежден, что конец света должен наступить в конце декабря 2019 года. В 2012 же году, по его мнению, начался некий переходный период, который предзнаменует свадьбу Иисуса Христа с его Невестой — правоверными христианами. По утверждению американского исследователя, многие древние пророки отмечали, что в конце наступившего года произойдет целый ряд астрономических явлений, которые приведут к сдвигу полюсов Земли. 26 декабря 2019 года Невеста получит кольцо от Жениха, а 29 декабря свадьба закончится Судным днем, утверждает Монтенье. После этого Спаситель заберет своих верных последователей на новую землю.

Как сообщал Пятый канал, предыдущий «конец света» не состоялся 16 декабря 2018 года. Тогда уфологи обещали, что невидимая планета Нибиру столкнет Землю с орбиты. Когда этого не случилось, они объяснили, что земляне подверглись эксперименту инопланетян, которые проверяли реакцию человечества.

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