Появился первый комментарий Игоря Булатова о беременной Виктории Лопыревой

Нетерпеливым поклонникам телеведущей и модели Виктории Лопыревой наконец повезло — история о том, от кого же она ждет ребенка приобрела чуть больше конкретики.

До сих пор кого только не подозревали в возможном отцовстве будущего малыша, в том числе и оперного певца Николая Баскова, с которым Лопырева состояла в отношениях.

Затем под подозрение попал первый вице-президент группы компаний «Ташир» и председатель правления холдинга «Каскад» Игорь Булатов. Однако тут поклонники 35-летней модели всполошились — ведь бизнесмен женат на дочери своего босса, президента «Ташир» Самвела Карапетяна — Тате Карапетян, которая также является совладелицей и первым вице-президентом этой компании. Известно, что у пары двое детей, причем младшей дочери — семь месяцев.

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Масло в огонь добавили некоторые СМИ, опубликовавшие откровенные снимки, на которых Виктория Лопырева вдвоем с мужчиной на отдыхе в Майями. Знатоки без труда узнали в спутнике модели Игоря Булатова. Однако все это время сам бизнесмен хранил молчание и никак не комментировал данную двусмысленную ситуацию.

И вот пресс-секретарь известного бизнесмена Евгения Вячеславова впервые высказалась по поводу многочисленных слухов о романе между Булатовым и Лопыревой.

— Господин Булатов не комментирует личную жизнь. Прошу отнестись к этому с пониманием. Единственное, что я могу сообщить, это то, что с бывшей супругой они живут раздельно и находятся в разводе, — цитирует Spletnik официального представителя Булатова.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лопырева призналась, что она не совсем «правильная» беременная.