Басков назвал причину расставания с Лопыревой

Звезда российской эстрады Николай Бесков объяснил, почему расстался с Викторией Лопыревой в марте 2018 года. По его словам, это было обоюдное решение.

В интервью изданию «СтарХит» певец сообщил, что ему очень трудно находить точки соприкосновения с яркими и известными девушками. Из-за этого ему не удается достичь семейной гармонии.

Басков отметил, что его связывают с Лопыревой «сотни ярких моментов и воспоминаний». Он добавил, что бывшая возлюбленная может в любой момент позвонить ему и обратиться за советом.

Ранее бывшая «Мисс Россия» Виктория Лопырева рассказала об отце будущего ребенка.