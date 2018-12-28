Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора

, 12:49 40

Защитники природы написали послание лидеру партии КПРФ, в котором просят проверить информацию об охоте Сергея Левченко на спящего медведя.

Фото: Известия/ Зураб Давахадзе

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Помощь организации понадобилась в проведении проверки информации об участии главы Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.

Представители ВООП в своем обращении акцентировали внимание политика на видеозапись, которая распространилась в сети. В кадре Левченко убивает медведя, когда тот находился в берлоге. Экологи подчеркнули, что высокая должность руководителя региона не дает занимающему ее человеку права на нелегальную охоту.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Генеральной прокуратурой РФ было начата проверка по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области.

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