Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Помощь организации понадобилась в проведении проверки информации об участии главы Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.

Представители ВООП в своем обращении акцентировали внимание политика на видеозапись, которая распространилась в сети. В кадре Левченко убивает медведя, когда тот находился в берлоге. Экологи подчеркнули, что высокая должность руководителя региона не дает занимающему ее человеку права на нелегальную охоту.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Генеральной прокуратурой РФ было начата проверка по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области.