Участник перестрелки с бандитами на Рочдельской впервые рассказал о случившемся

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Владимир Костриченко восстановил ход событий и раскрыл некоторые детали нашумевшей истории о перестрелке с ворами в законе 14 декабря 2015 года.

Фото: РЕН ТВ

Владимир Костриченко — бывший сотрудник УБОПа, который 14 декабря 2015 года попал в нашумевшую историю о перестрелке на улице Рочдельской в Москве, в интервью журналистам программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ рассказал, что случилось в тот день и как разгорелся конфликт.

Костриченко приехал на Рочдельскую в качестве представителя юридической фирмы «Диктатура Закона» — с ним был его начальник Эдуард Буданцев и коллега Петр Черчинцев. Втроем они прибыли в бар Elements, где по их сведениям, происходил рейдерский захват. Заведением владела Жанна Ким.

По словам Костриченко, на месте они обнаружили Андрея Койчукова, известного в криминальном мире как «Итальянец». Владимир предполагает, что банда «Итальянца» пыталась захватить Elements, а «Диктатура закона» встала у них на пути. Тогда бандиты попытались напасть на Эдуарда Буданцева и запереть его в багажнике, но получили отпор.

Отдельно Костриченко отмечает бездействие сотрудников правоохранительных органов.

— Следствием, конечно, не доказано, что они — соучастники, но всеми своими действиями они показывали, что они, в принципе, не будут вмешиваться в конфликт до окончания нападения на тех, кто защищает интересы Жанны Ким. Фраза Кочуйкова «Лысого в багажник, остальных отдайте ментам» — определила, что сам захват происходил при сопровождении местного отдела внутренних дел, — рассказал Костриченко.

Владимиру пришлось пустить в ход пистолет, чтобы отбить атаку бандитов: он освободил Буданцева от нападавших, а затем помешал им завладеть оружием Эдуарда. В ходе драки и стрельбы сотрудники «Диктатуры закона» получили множественные травмы, двое членов банды «Итальянца» были убиты.

Когда конфликт перерос в перестрелку, вмешались представители МВД: игнорировать ситуацию было уже нельзя. Костриченко отмечает, что задержания его товарищей и бандитов отличались.

— Людей, которые прибыли с Кочуйковым, они задерживали, дескать, «постойте здесь рядышком». Если бы кто-то видел, как конвоировали Буданцева, Черчинцева! Избитых, раненных. Их тащили в наручниках, волочили по земле. Отношение — как к пленным гестаповцам, — посетовал Владимир.

Затем было долгое следствие, причем изначально правоохранители не хотели признавать действия сотрудников «Диктатуры закона» самообороной. После того как центральный аппарат СКР забрал дело себе, уголовное преследование в отношении Буданцева и Костриченко прекратилось.

Напомним, в ходе расследования резонансной перестрелки были выявлены масштабные факты коррупции в силовых структурах. В тюрьме оказались: глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и еще несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Подробнее о деталях этой запутанной истории смотрите в воскресенье, 13 января в 23:00 в программе «Добров в эфире».

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором судья зачитывает приговор Захарию Калашову, по прозвищу Шакро Молодой. «Итальянца» Койчукова считают главным помощником Калашова.

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