«Этот палец — вам!»: Жена Павла Прилучного ответила на слухи об избиении

, 18:37 Фото 779

Агата Муцениеце опровергла информацию о насилии со стороны супруга.

Фото: Instagram @agataagata

Жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце резко отреагировала на слухи о том, что муж ее избивает — свое обращение она опубликовала в Instagram.

Instagram @agataagata

На фото Агата демонстрирует неприличный жест, а в подписи комментирует его.

— Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! Ах да, еще у меня есть двойник, — иронизирует Агата.

Юзеры оценили посыл девушки и поддержали комментариями.

— Больше всего ржу с тарологов, которые прочат вам в этом году расставание, типа ваша пара не может жить счастливо без истерик и расставаний.

— А в шапке, потому что он волосы выдрал!

Ранее сообщалось, что подруга Агаты вызвала полицию, сказав, что муж ее избивает и насильно держит дома. Однако якобы супруга Прилучного отказалась фиксировать побои.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий PR-менеджера Агаты по этой ситуации.

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