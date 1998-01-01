Полиция нагрянула к Павлу Прилучному после сообщения об избиении жены

Звезду сериала «Мажор» Павла Прилучного обвинили в избиении жены «до полусмерти». Буквально за несколько дней до Нового года в загородный дом актера нагрянула полиция.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, стражей порядка вызвала подруга Агаты Муцениеце, буквально кричавшая в трубку, что Прилучный запер супругу в доме и избивает. Однако, по словам источника, пострадавшая от фиксации побоев, и вообще от медицинской помощи отказалась. Пара комментировать вызов полиции не стала.

- Если им нечего сочинить, пусть сочиняют дальше. На такие глупые вещи даже не хочется давать никаких комментариев, — заявила Пятому каналу по телефону PR-менеджер Агаты Мариам.

Как ранее сообщал Пятый канал, весной 2018 года ходили настойчивые слухи о разводе Муцениеце и Прилучного. В итоге Агата призналась поклонникам в Instagram, что их брак «поставлен на паузу». Однако летом супруги, похоже, помирились. Муцениеце рассказала, что отношениям требовалась передышка, поскольку они с мужем очень разные и их темпераменты иногда «сталкиваются и бушуют».