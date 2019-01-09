Меньше думай о возрасте: Галкин пристыдил внука Пугачевой

, 20:17 Фото 149

Никита Пресняков сравнил аудиторию своего Instagram с пожилыми людьми, за что получил замечание от шоумена в комментариях.

Фото: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин пристыдил внука Пугачевой, Никиту Преснякова в комментариях к публикации в Instagram. Пресняков выложил коллаж в стиле «ожидание\реальность» про свой аккаунт, где в ожидании были молодые рокеры, а в реальности — зал с пожилыми людьми.

 
 
 
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Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

Галкин в комментариях напомнил молодому человеку, что ему стоит радоваться любой аудитории.

— Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами, — написал он.

Слова Максима поддержали другие пользователи.

— Максим, золотые слова.

— Браво Максим. Скоро никакой аудитории не будет, будет и бабушкам рад.

— Максим, Вы абсолютно правы! Более того, к сожалению, я знаю, что Никита даже блокирует людей «постарше». Это неправильно.

Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте, внук Аллы Пугачевой. В духе семейных традиций он занимается музыкой — группа MULTIVERSE, в которой он солирует, записала в 2018 году свой первый альбом.

Ранее Пятый канал публиковал видео, в котором Галкина отругала собственная дочь.

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