Максима Галкина отругала собственная дочь и соцсети встали на ее сторону

В семье юмориста Максима Галкина произошел конфликт на детской площадке. Об этом своим подписчикам в Instagram рассказал сам звездный отец. Он опубликовал видеозапись, на которой видно, как его дети Лиза и Гарри резвятся в снегу в новогодние праздники. Внезапно веселье прекратилось. Это произошло тогда, когда Максим Галкин подсказал сыну, где спрятан «ценный клад».
В ответ отец девочки только рассмеялся. На что пользователи соцсети незамедлительно отреагировали, написав в комментариях достаточно нелестные отзывы. Поклонники посчитали, что юморист неправильно воспитывает детей.
— Что за несправедливость в отношении Лизы? 😩😢
— Плохой Вы папа.
— Ну что за отец
— Все внимание только мелкой, а Гарри совсем не любите? Как можно делить детей? У вас совести совсем нет обделять мальчишку.
— Ну вообще, Папа, так не честно) сын сам должен, а дочке можно и подсказать где денюшки лежат, — написали пользователи соцсети.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в роскошном особняке Галкина и Пугачевой «завелись» жуки.