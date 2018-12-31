Максима Галкина отругала собственная дочь и соцсети встали на ее сторону

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Конфликт в звездном семействе, попавший на видео, произошел на детской площадке.

Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, Instagram @maxgalkinru

В семье юмориста Максима Галкина произошел конфликт на детской площадке. Об этом своим подписчикам в Instagram рассказал сам звездный отец. Он опубликовал видеозапись, на которой видно, как его дети Лиза и Гарри резвятся в снегу в новогодние праздники. Внезапно веселье прекратилось. Это произошло тогда, когда Максим Галкин подсказал сыну, где спрятан «ценный клад».

— Почему, папа, ты Гарику подсказываешь? Так не честно! Ну что находи мне! Почему он Гарику подсказал, а мне нет? — возмущенно спросила отца пятилетняя Лиза.

В ответ отец девочки только рассмеялся. На что пользователи соцсети незамедлительно отреагировали, написав в комментариях достаточно нелестные отзывы. Поклонники посчитали, что юморист неправильно воспитывает детей.

— Что за несправедливость в отношении Лизы? 😩😢

— Плохой Вы папа.

— Ну что за отец

— Все внимание только мелкой, а Гарри совсем не любите? Как можно делить детей? У вас совести совсем нет обделять мальчишку.

— Ну вообще, Папа, так не честно) сын сам должен, а дочке можно и подсказать где денюшки лежат, — написали пользователи соцсети.

Галкин и Пугачева узаконили свои отношения в 2011 году, а в 2017 году обвенчались. Звездной паре двойняшек родила суррогатная мать. Лиза и Гарри Галкины появились на свет в одном из столичных роддомов в сентябре 2013 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в роскошном особняке Галкина и Пугачевой «завелись» жуки.

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