Евгений Плющенко попал в больницу

Заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко госпитализировали в Москве. Как стало известно Пятому каналу, двукратный олимпийский чемпион 10 января обратился за помощью к врачам из-за сильных болей в спине. Медики приняли решение определить спортсмена на стационарное лечение.

Известно, что Плющенко находится в нейрохирургическом отделении одной из столичных клиник. У прославленного фигуриста обострились боли в позвоночнике.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евгений Плющенко прокомментировал спортивное будущее своей подопечной Аделины Сотниковой. Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию уверен, что ей пора заканчивать с большим спортом.