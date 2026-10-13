Вселенная платит по счетам: финансовый гороскоп на ноябрь 2026 для знаков зодиака

В ноябре 2026 года финансовая сфера заметно оживет.

Главное событие месяца — малый парад планет — пройдет без сдерживающих планет, и именно это резко повышает шанс разбогатеть. Однако в первую половину ноября Вселенная проведет последнюю кармическую проверку осени. Одним знакам зодиака она принесет кризис, а другим — долгожданные деньги и прорывы на работе.

Кому в октябре планеты наконец выплатят кармический долг, а кому самому придется занимать у Вселенной, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2026

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Малый парад планет запускает мощные финансовые процессы, но стартуют они только после 14 ноября.

До этого дня Вселенная дает знакам зодиака время на работу над ошибками — тем, кто находится в тяжелых обстоятельствах, стоит честно ответить себе, что было сделано не так. Шанс исправить ситуацию есть до 14 ноября.

На пользу пойдут инвестиции в себя и в свое развитие: все это с легкостью монетизируется, да и финансовая сфера в целом заметно оживет.

«Ноябрь пройдет без финансового негатива, и это очень хорошая новость. Также произойдет малый парад планет без сдерживающих планет, то есть не будет Плутона, Сатурна и тех планет, которые нас тормозят. А значит, резко повышается шанс разбогатеть», — рассказал Харрис.

Овен — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Практически все планеты, которые не затрагивают другие знаки, собираются в Овне и испытывают его на прочность.

Овнам с их мощной огненной энергией, пожалуй, единственным под силу это выдержать. Но ноябрь может стать для них месяцем мощных испытаний и кризисов — и, одновременно, прорывов вперед, резких финансовых скачков.

«Вы не сможете контролировать ситуацию, она будет абсолютно турбулентной, но вы можете искать подсказки в своем прошлом и делать работу над ошибками заранее», — отметил Харрис.

Сопротивляться планетам не стоит. Лучше плыть по течению и молниеносно реагировать на проблемы. Удача в этом месяце поддерживает смелых — и поддерживает рублем.

Телец — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Из-за вибраций управляющей планеты Тельцов Венеры любые финансовые операции знака зодиака будут успешны. Речь прежде всего о вложениях и инвестициях.

Тем, кто раньше не занимался таким способом заработка, стоит изучить эту сферу — там видна удача. Возможно и возвращение долгов от тех людей, о которых Тельцы уже забыли, или от тех, кто до последнего не отдавал деньги.

«Удача на вашей стороне, Венера начнет восстанавливать баланс», — добавил астролог.

Близнецы — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Ретроградный Уран снова дает Близнецам шанс проявить себя и выйти в свет. Эта планета покровительствует людям, которые проявляют себя нестандартно.

Речь о способе заработка, которому не учат в университете или школе. Близнецам нужно разбудить свой скрытый глубинный потенциал, почувствовать предназначение и явить его миру.

Тем, кто до сих пор не знает свои цели, имеет смысл пройти тренинги по познанию себя. Деньги рискуют ускользнуть уже после 14 ноября, так что успеть нужно обязательно.

Рак — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальное положение знака зодиака Рак между самыми сильными планетами парада открывает перед ним сильные возможности для визуализации.

Достаточно представить в голове сумму, которую хочется получить, и пути, ведущие к ней, — и задуманное начнет реализовываться очень и очень быстро.

Огромное количество ментальных тренингов рекламирует такое, но в основном это оказывается неправдой. Только не в случае Раков и только не в ноябре!

В этот период и в данной точке звезд все у них будет работать на максимум. Действовать нужно обязательно — упускать такую возможность нельзя.

Лев — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В знаке Льва собрался очень интересный конгломерат: Марс, Юпитер и кармический узел прошлого. Это означает, что Вселенная должна Львам заплатить — и заплатить деньгами за все, что они пережили, за нарушенные балансы, за войны с конкурентами и их хитрые происки. Все это в ноябре остается позади.

Встреча влиятельного покровителя, случайное стечение обстоятельств и благоговение толпы — теперь все на стороне Львов. Поэтому мощную звериную энергию стоит направить на выход в свет. Кармический узел говорит: прошлое было тяжелым, было много работы и период кризисов. Сейчас время другое — время света и прихода денег.

«Однако тот самый кармический баланс из прошлого может сыграть злую шутку, если оставить внутри себя негативный настрой, деньги заблокируются», — предупредил Харрис.

Поэтому начинать нужно все заново и отпустить прошлое. Королевская стать и королевский магнетизм в общении с людьми, а также новые, совершенно невероятные события приведут этот знак к большим деньгам.

Дева — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Девам, которые немного запутались и подверглись стагнации, звезды советуют посмотреть назад, в прошлое, и увидеть там ту сферу деятельности, которая приносила наибольший доход.

До конца 2026 года не рекомендуется начинать новых дел, совершать вклады и играть на бирже. А вот то, что было когда-то в прошлом работоспособным, самое время разбудить заново и подойти к этому с новой стороны.

«Звезды обязательно поддержат, и деньги пойдут. Но ни в коем случае не сидите на месте и не пытайтесь пробовать все новое и новое, что вас окружает», — отметил астролог.

Весы — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Венера, завершившая ретроградное движение, начинает мощно покровительствовать Весам.

Материальные дары жизни будут сыпаться в карманы: деньги, земля, предметы роскоши, высшее общество, любые физические и материальные достижения.

Сплошные бонусы судьбы ждут Весов после 13 ноября. Лучшего месяца в 2026 году для них, наверное, не придумать.

Стоит сохранять позитивный настрой и не бояться того, что в первой неделе ноября судьба еще немного их поиспытывает, пока Венера останется ретроградной.

Скорпион — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Солнце и Меркурий экзальтируют в знаке Скорпиона. Это значит, что Скорпионы могут стать тем самым гением, о котором сняты фильмы, — героем, который придумывает целые корпорации и законные схемы заработка денег.

«Солнце и Меркурий все-таки в благородном аспекте, и здесь нет негативных влияний Лилит, она уже покинула ваш знак, поэтому только законопослушные дела», — подчеркнул Харрис.

Скорпионов наконец увидит мир, а их ментальная сила будет притягивать огромное количество последователей, пробивать любые стены. Сила знания и сила мысли — вот главные инструменты знака зодиака.

Начать стоит с работы над собственным проектом и конструирования будущего. Уже после 15 ноября Скорпионы заметят первые плоды работы в своем кошельке.

Стрелец — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов есть шанс вернуть жизнь мечты. Юпитер по касательной задевает их знак, давая возможность крупных приобретений, создания поистине огромных и роскошных проектов, которые будут радовать и самих Стрельцов, и людей, и мир вокруг.

Возможно и восстановление положения в высшем обществе.

Тем, кто ранее не имел ничего общего с перечисленным, выпадет высокий шанс там оказаться — через внезапное знакомство или волю случая. Но если Стрельцы сталкиваются с проблемами в период между двумя парадами планет, большим и малым, это означает, что карма загрязнена и ошибки прошлого разобраны плохо.

«Если это не сделать до 14 ноября, риск очень высок, то, что Юпитер вас не поддержит. Поэтому внимательно задумайтесь, а что вы делали не так, а кого обидели», — предупредил астролог.

Разрешить все эти проблемы стоит в первой половине месяца, чтобы далее все шло по-королевски.

Козерог — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В знаке Козерога редчайшее явление: Лилит и Селена, темная и белая Луна, сошлись в одном знаке.

Козерог — очень сложный знак с древними оккультными корнями, он может использовать как светлую, так и темную энергию. То же самое будет реализовываться в каждом представителе этого знака.

Козероги встанут перед выбором, какой дорогой пойти, ведь каждая из них будет успешной — покровительство тайных высших сил еще никого не оставляло без денег. Стоит подумать, на какой Козерог стороне, рассчитать все на долгий срок и действовать осознанно.

В любом случае финансовый успех неизбежен.

Водолей — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Стабильное и мощное влияние Плутона, а также восходящего кармического узла в знаке Водолея никуда не уходит. Оно появилось после большого парада планет и там остается. Это означает, что рано или поздно любой Водолей пойдет по одному из двух сценариев в плане зарабатывания денег.

Либо создание крупного проекта, в котором будут задействованы многие люди, и решение их проблем — например, приложение, объединяющее людей и помогающее им в разных сферах. Либо Водолей станет инициатором государственной инициативы, которая также будет помогать людям. Тем, кто привык работать по найму, наконец доверят руководящие полномочия.

«Более того, не идти к таким масштабам и перспективам, оставаться на месте — это прямой путь к заблокированному денежному потенциалу», — добавил Харрис.

Рыбы — гороскоп финансов на ноябрь 2026

Финансовый гороскоп на деньги и финансы на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб все спокойно, их знак будто бы сидит где-то в тени на время малого парада планет и космической перестройки ноября 2026 года. Но это на самом деле не так. Пока активные огненные движения происходят в южной части небесной карты, Рыбы находятся рядом и видят все буквально своим третьим глазом.

Речь об интуиции. Если другим знакам зодиака нужно руководствоваться логикой или ждать счастливого стечения обстоятельств, то у Рыб путь к крупным заработкам лежит исключительно в голове.

«Развивайте интуицию, развивайте предчувствия, старайтесь буквально своим животом и сердцем чувствовать те точки, те решения, в которых есть деньги. Если добавить эти ежедневные практики в свой каждодневный ритуал, вы обязательно станете богаче в этом ноябре», — подытожил астролог.

А вот игнорирование интуиции приведет Рыб к тому, что денежный канал отключится.