Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Ноябрь 2026 года пройдет под энергией двух знаков — Скорпиона и Стрельца. Весь месяц будет ощущаться конфликт между желанием действовать скрытно и желанием что-либо доказать и заявить о себе окружающим.

Энергия бравады и погоня за похвалой могут сподвигнуть к резким и неуклюжим действиям. Поэтому стоит просчитывать стратегию на несколько шагов вперед. Как бы то ни было, ноябрь — не месяц, чтобы сидеть сложа руки.

Подробный прогноз на месяц для всех знаков зодиака от астролога Виктории Лим — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Виктория Лим

Астролог

Общий гороскоп на ноябрь 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Ноябрь 2026 года пройдет под энергией двух знаков — Скорпиона и Стрельца. Весь месяц будет ощущаться конфликт между желанием действовать скрытно и желанием что-либо доказать и заявить о себе окружающим.

«Энергия бравады и погоня за похвалой могут сподвигнуть к резким и неуклюжим действиям. Поэтому стоит просчитывать стратегию на несколько шагов вперед. Как бы то ни было, ноябрь — не месяц, чтобы сидеть сложа руки», — отметила астролог.

До 14 ноября ретроградная Венера в Весах будет мотивировать сглаживать углы в отношениях и проводить работу над ошибками прошлого. С 15 ноября будет легче находить компромиссы в отношениях.

Плюс к этому до 15 ноября ретроградным продолжит быть Меркурий в Скорпионе. А учитывая напряженный аспект с Плутоном, будет тянуть на колкости и манипуляции. Поэтому стоит быть аккуратнее с высказываниями и своими заявлениями.

Последняя неделя ноября будет очень громкой, в некотором роде небезопасной. Поэтому стоит быть осторожнее на дорогах и с электрическими приборами.

Овен — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Овны будут заниматься вопросами отношений почти весь ноябрь.

Первую половину месяца они посвятят пересмотру неработающих моментов в паре, а вторую — гармонизации и достижению договоренностей.

При этом активизироваться может не только сфера личных и романтических отношений, но и деловое партнерство.

Телец — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов может активизироваться сфера деловых переговоров и в целом общения с другими людьми.

В ноябре Тельцы будут пожинать плоды непростых трансформаций и обновлений, произошедших в их отношениях в октябре.

Также у них возможна активизация задач, связанных с домом, семьей и недвижимостью.

Близнецы — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов, особенно родившихся в первой декаде своего периода, продолжается трансформация личности, внешности и представления о самом себе.

Больше это будет проходить в формате анализа прошлого, работы над ошибками и возвращения к старым забытым интересам. Именно в таком формате процесс продлится до начала февраля.

В ноябре может активизироваться сфера романтики и флирта. Но стоит помнить, что Венера до сих пор ретроградная, и вдвойне внимательно относиться к созданию серьезных отношений.

Рак — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков в ноябре актуализируются вопросы покупок для дома и семьи, причем в больших масштабах.

И в целом ноябрь — благоприятное время для обустройства жилья или приобретения недвижимости. Но крупные покупки лучше делать после окончания ретроградной Венеры — с 14 ноября, чтобы в них потом не разочаровываться.

Лев — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В жизни Львов продолжается активная деятельность, и в ноябре она приобретает более масштабный и амбициозный характер.

Будет хотеться завоевывать и доказывать собственную ценность. Этот момент может вызвать конфликт в семье и расстроить отношения Львов.

Дева — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Дев в ноябре будет актуальна тема финансов, особенно в первой половине месяца.

Внимание будет акцентировано на пересмотре отношения к деньгам и обращении с ними. Во второй половине месяца у них уже наладится баланс в финансах.

Также возможно увеличение количества переговоров или поездок, особенно заграничных или на дальние расстояния.

Весы — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В первой декаде ноября Весы продолжат испытывать трудности в общении со второй половинкой, деловыми партнерами или клиентами. Может возникнуть ощущение ступора и паузы в достижении необходимых договоренностей.

Почти до конца месяца непростой будет и ситуация с поездками, особенно дальними, а также с оформлением документов, если они связаны с зарубежными делами.

В самом конце ноября семья и атмосфера в доме буквально заставят Весов обратить на себя внимание. В том числе это будет связано с активизацией партнера. При этом в начале месяца отношения могут быть наполнены чрезмерным очарованием и иллюзиями.

Однако эта тенденция продлится недолго: уже в декабре тон отношений изменится и станет более зрелым и строгим.

Скорпион — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Скорпионов ноябрь — месяц их проявления. До 23 ноября они могут ярче себя показывать и действовать вовне.

По большей части активность будет проявлена в карьере и в широком социуме. При приложении должных усилий и преодолении некоторого сопротивления у Скорпионов есть все шансы преуспеть.

Особенно это касается Скорпионов, родившихся во второй и третьей декадах своего периода.

Стрелец — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Стрельцы могут ощущать некоторый упадок сил перед началом своего периода, что вполне естественно и нормально.

Стоит уделить внимание внутренним процессам, анализу прошедшего личного года, так называемого соляра, и закладыванию почвы перед новым личным годом.

Несмотря на интровертный период для Стрельцов, им стоит посмотреть в сторону перспектив, связанных с заграницей, экспансией за рубеж, элитарным обучением или дальними путешествиями, пока этот тренд идет по небу в ноябре.

Козерог — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов в ноябре активизируется сфера взаимодействия с соратниками и единомышленниками, а также с организациями, где они вместе с другими участниками будут работать на общественное благо.

Например, это фонды, клубы или сообщества по интересам. Возникнут вопросы финансирования подобного сотрудничества и взаимообмена с другими участниками.

Также для Козерогов наблюдается позитивный тренд на финансовый рост, связанный с продвижением по карьерной лестнице.

Водолей — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Водолеев в ноябре обострится конфликт интересов между карьерой и отношениями, особенно у родившихся в последней декаде своего периода.

Причем это касается не только личных романтических отношений, но и отношений с бизнес-партнерами и клиентами. Партнеры могут агрессивно настаивать на своем и требовать большего внимания, что непосредственно будет влиять на ситуацию на работе и в бизнесе Водолеев.

Представителям воздушного знака зодиака стоит делать упор на обсуждении совместных ценностей, рассмотрении перспектив и поиске компромисса во имя общей цели.

Рыбы — гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В ноябре Рыбам стоит направить усилия в ежедневный труд и связать его с проявлением экспертности на широкой публике или в СМИ, а также при соответствующем в жизни контексте проявляться на международном рынке.

Звезды советуют: до 20 ноября выступайте публично, пишите статьи или более активно ведите социальные сети.