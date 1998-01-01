Транспортники ВКС России перевозят инженерное оборудование в Хабаровский край

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По поручению Владимира Путина силы и средства Минобороны РФ задействованы для расчистки русла Бурейского водохранилища.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

По указанию президента Владимира Путина военно-транспортные самолеты ВКС России заняты в переброске в Хабаровский край инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов для проведения работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Пять самолетов ВТА 4 Ил-76 и Ан-124 «Руслан» с одного из аэродромов центрального региона РФ обеспечивают доставку более 175 тонн груза на аэродромы Восточного военного округа. До места проведения работ оборудование будет переброшено военными вертолетами и автотранспортом.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении периода весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

Ранее Пятый канал сообщил, что Минобороны РФ готовится к разбору оползня в Хабаровском крае.

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