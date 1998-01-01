Минобороны готовится к разбору оползня в Хабаровском крае — видео

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В районе Бурейского водохранилища, где произошло обрушение скального массива, будет развернут полевой лагерь для 100 военнослужащих.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа приступили к расчистке и оборудованию участка местности для развертывания полевого лагеря в районе Бурейского водохранилища.

По словам начальника управления Железнодорожных войск Восточного военного округа Андрея Козлова, «после проведения инженерной разведки выяснилось, что для восстановления нормального течения реки Бурея необходимо провести разрушение перемычки оползня. Размеры — примерно 150 на 80 метров, и в высоту — 25 метров».

Сделать это возможно либо с помощью авиации, либо зарядов, для чего потребуется порядка 60 тонн взрывчатки, отметил Козлов.

В этот район уже дислоцирована передовая группа военнослужащих, доставлены палатки, дизель-генераторы, бензопилы, полевой пункт питания и другое специальное оборудование и обмундирование, позволяющее выполнять задачи в условиях низких температур.

Для доставки тяжелой техники и оборудования ведутся работы по оборудованию подъездных путей.

Всего в восстановительных работах на Бурейском водохранилище планируется задействовать 100 военнослужащих, для которых и развертывается полевой лагерь. Козлов уточнил, что оборудование лагеря позволяет даже выпекать хлеб.

Ранее президент России Владимир Путин в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища поручил Минобороны разрешить сложившуюся ситуацию.

Пятый канал рассказывал, как обрушение скального массива в Бурею приняли за метеорит.

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