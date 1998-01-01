Диего Марадона попал в больницу с кровотечением

Мировая легенда футбола Диего Марадона находится в одной из клиник Буэнос-Айреса для проведения плановой операции из-за желудочного кровотечения, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

— Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает, — цитирует Reuters источник.

58-летний аргентинец ранее перед поездкой в Мексику обследовался в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, где и обнаружился неприятный недуг. Тогда его выписали буквально спустя три часа после диагностики. Чемпион мира по футболу 1986 года должен был продолжить работу в качестве главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».

Диего Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века.

Ранее Пятый канал рассказывал, что дочь Диего Марадоны — актриса Далма Марадона сообщила в Twitter, что ее отец выписан из клиники, куда был доставлен с кровотечением в желудке 4 января 2019 года.