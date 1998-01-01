Дочь Диего Марадоны рассказала о состоянии легенды мирового футбола

Дочь знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны — актриса Далма Марадона — сообщила в Twitter, что ее отец выписан из клиники, куда был доставлен с кровотечением в желудке 4 января 2019 года.

A todos los que realmente estan preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo! 😛 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 4 января 2019 г.

Сейчас жизни Марадоны ничего не угрожает, а его состояние оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время легендарный аргентинец вернется домой, отметила Далма.

Состояние звезды южноамериканского футбола ухудшиось время планового медицинского осмотра перед поездкой в Мексику, где он собирался продолжить работу в клубе «Дорадос де Синалоа», тренером которого он является.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о госпитализации 58-летнего Диего Марадоны.