«Стройняшка» или «анорексичка»: в сети бурно обсуждают снимок Гагариной в бикини

, 21:15 Фото 250

Российская певица выложила счастливое фото с отдыха на Мальдивах, которое вызвало общественный резонанс.

Фото: Instagram @gagara1987

Звезда эстрады Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram новое фото в купальнике. Как сообщают Дни.ру, снимок певицы напугал ее подписчиков.

На фото девушка запечатлена в прыжке и без косметики. Она счастлива, что все концерты остались позади, и можно приступить к долгожданному отдыху на Мальдивах.

Своей радостью от прибытия на остров Гагарина поделилась под публикацией.

— Ну всееееееееее! Мы долетели! Урааааааааа!

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Однако поклонники российской певицы обратили внимание, что в последнее время она сильно похудела. Состояние Гагариной подписчики сочли болезненным.

— Очень худая, ребра выступают, какая же это красота? А все восхищаются! Пишите честно, что это уж слишком, а то и до анорексии недалеко.

— Полина, вы исчезаете.

— А, ребрышки видно! Не кормят совсем ребенка?! — отметили фолловеры.

Однако среди фанатов певицы нашлись и те, кто позавидовал фигуре звезды.

— Какая стройняшка!

— Фигура супер! Статуэточка!

— Прекрасная фигура!

Ранее Пятый канал показал видео, на котором обнаженная Полина сидит на черном фоне, машет руками и показывает язык. Видео в сеть выложил муж певицы Дмитрий Исхаков. Таким оригинальным образом супруг артистки привлек внимание пользователей Instagram к новому шоу Гагариной, которое состоится 30 марта на московском стадионе «Мегаспорт».

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