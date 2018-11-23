Названы самые лучшие автомобили 2018 год

, 16:14 Фото 134

Эксперты провели анализ авторынка и выбрали пять моделей, опередивших конкурентов в различных номинациях.

Фото: www.globallookpress.com

В сети появился рейтинг машин мирового автопрома, ставших символами 2018 года. Победителями стали самые надежные, комфортные, быстрые, инновационные и безопасные модели.

www.globallookpress.com

Специалисты издания CarsWeek.ru поставили обновленную Toyota Camry на первое место в списке самых надежных машин. При ценнике от 1,5 миллиона рублей в базовой комплектации модель выделяется повышенной жесткостью кузова, оптимальной массой, а также хорошим уровнем безопасности.

www.globallookpress.com

Новое поколение Mercedes Maybach S600 признано самым комфортным транспортным средством, встречающимся на дорогах. Производителю удалось сделать исключительный автомобиль, в котором нашлось место для минибара с бокалами за четыре тысячи евро, сиденьям из лучшей кожи и коврикам из овечьей шерсти. Стоимость этого произведения искусств начинается от 12 миллионов рублей.

www.globallookpress.com

В номинации «Самый быстрый автомобиль» безусловным лидером остается Bugatti Chiron. Его максимальная скорость составляет 420 километров в час. При этом производителю пришлось искусственно занизить это значение по соображениям безопасности. Покупателям суперкара придется заплатить более 184 миллиона рублей.

www.globallookpress.com

Электрокар Tesla Model S сохранил позиции самого инновационного авто. В нем нашли воплощение самые последние технические новшества, которые сочетаются с большим запасом хода, высокой мощностью и автономными системами. В России нет дилерских центров детища Илона Маска, однако модель можно заказать через посредников.

www.globallookpress.com

Кроссовер Volvo XC90 зарекомендовал себя как самый безопасный автомобиль 2018 года. Специалисты отмечают большое количество систем активной и пассивной безопасности, среди которых особого внимания заслуживает умная подвеска. Цена на новую машину начинается от 3,9 миллиона рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие новинки автопрома появятся в продаже в 2019 году.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:57
Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны
16:56
«Бежал и стрелял»: Таксист едва не стал четвертой жертвой убийцы из Башкирии
16:48
Суд отклонил иск главы Росгвардии к Навальному
16:36
Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов
16:29
Бари Алибасов: «И кто будет сидеть в худсовете, Билан?»
16:14
Названы самые лучшие автомобили 2018 год
16:03
Видео: На корпоратив в Татарстане пригласили «Снегурочку»-стриптизершу
15:44
Названа причина гибели фигуриста Дениса Тена
15:36
Видео из Шереметьево, где самолет выкатился за пределы взлетной полосы
15:24
Власти Израиля подтвердили атаку на аэропорт Дамаска
15:11
Рудковская отказалась комментировать состояние Плющенко
14:58
Эксперт объяснил свои слова об «опасной» победе Зеленского на выборах
14:47
Фото: Самолет при взлете выкатился за пределы ВПП в Шереметьево
14:31
«Мы не так глупы»: Шаляпин о разрыве с Цымбалюк-Романовской
14:13
Видео: Нетрезвый мужчина устроили дебош в аэропорту «Домодедово»
13:56
На борту рейса «Москва — Брюссель» задержали нелегального пассажира
13:43
«Настроен позитивно»: экипаж Каргинова о визите к болельщику в больницу
13:25
Эксперт назвал отличия нового «Удава» от легендарного пистолета Макарова
13:07
Одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции
12:55
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин выложили фото в постели

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23.11.2018

Бренд LADA вошел в ТОП самых продаваемых машин 2018 года

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама