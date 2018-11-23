Названы самые лучшие автомобили 2018 год

В сети появился рейтинг машин мирового автопрома, ставших символами 2018 года. Победителями стали самые надежные, комфортные, быстрые, инновационные и безопасные модели.
Специалисты издания CarsWeek.ru поставили обновленную Toyota Camry на первое место в списке самых надежных машин. При ценнике от 1,5 миллиона рублей в базовой комплектации модель выделяется повышенной жесткостью кузова, оптимальной массой, а также хорошим уровнем безопасности.
Новое поколение Mercedes Maybach S600 признано самым комфортным транспортным средством, встречающимся на дорогах. Производителю удалось сделать исключительный автомобиль, в котором нашлось место для минибара с бокалами за четыре тысячи евро, сиденьям из лучшей кожи и коврикам из овечьей шерсти. Стоимость этого произведения искусств начинается от 12 миллионов рублей.
В номинации «Самый быстрый автомобиль» безусловным лидером остается Bugatti Chiron. Его максимальная скорость составляет 420 километров в час. При этом производителю пришлось искусственно занизить это значение по соображениям безопасности. Покупателям суперкара придется заплатить более 184 миллиона рублей.
Электрокар Tesla Model S сохранил позиции самого инновационного авто. В нем нашли воплощение самые последние технические новшества, которые сочетаются с большим запасом хода, высокой мощностью и автономными системами. В России нет дилерских центров детища Илона Маска, однако модель можно заказать через посредников.
Кроссовер Volvo XC90 зарекомендовал себя как самый безопасный автомобиль 2018 года. Специалисты отмечают большое количество систем активной и пассивной безопасности, среди которых особого внимания заслуживает умная подвеска. Цена на новую машину начинается от 3,9 миллиона рублей.
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