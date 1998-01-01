Назван ТОП-10 новинок российского авторынка в 2019 году

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Среди десяти новых автомобилей эксперты отметили три отечественные модели.

Фото: lada.ru

Стали известны десять лучших новинок российского авторынка, сообщает Рамблер. В ТОП-10 вошли три отечественные машины и семь импортных.

Открывает список модель Lada Vesta Sport с мотором 1,8 литров и мощностью до 145 лошадиных сил. Данная российская модель может разогнаться до 100 километров в час за 9,6 секунды. Следом идет еще один отечественный экземпляр — Lada Granta Cross.

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Далее по списку иностранные авто — три «японца»: Toyota Corolla в двух вариациях, внедорожник Lexus UX с усиленным задним мостом, позволяющим уверенно чувствовать себя на любом бездорожье, и компактный кроссовер Nissan Qashqai после очередного рестайлинга.

Особняком стоит корейский автомобиль Hyundai Elantra, который будет оснащен мотором в 128, либо в 149 лошадиных сил. Данная модель будет представлена как с автоматической, так и с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Следом идет «европейская» пара — купе-кроссовер Renault Arkana и компактный паркетник Skoda Karoq, ранее названный преемником другого детища немецкого автопрома — кроссовера Skoda Yeti. Замыкает ТОП-10 авторынка России 2019 года отечественный люксовый автомобиль Aurus Komendant. Полноразмерный внедорожник должен появиться в продаже в конце 2019-го.

Ранее Пятый канал рассказывал, насколько подорожают автомобили Lada в 2019 году.

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