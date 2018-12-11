Школьники жестоко избили учителя в Сызрани

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Женщина оказалась в больнице с гематомами и закрытой травмой головы, сообщает местное издание.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

Ученики одной из школ Сызрани избили педагога до потери сознания. Нападение произошло во время урока физкультуры. По информации портала «КТВ-ЛУЧ», один из подростков ударил женщину в лицо, отчего та упала и потеряла сознание. После этого двое других старшеклассников принялись пинать ее ногами.

Учительницу госпитализировали в Центральную городскую больницу в Самарской области. Врачи диагностировали у нее закрытая черепно-мозговая травма и несколько гематом. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь. Неизвестно что стало причиной конфликта.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Самарской области, один из учеников школы нанес удар преподавателю. По данному факту проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Китае тестируют школьную форму, которая рассказывает обо всех действиях ученика.

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