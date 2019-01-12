Меня нужно обслуживать четко: Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает портал «Клопс».

На кадрах, размещенных на официальном YouTube-канале портала, видно, как артистка ведет разговор на повышенных тонах с сотрудницей воздушной гавани.

— Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Чтобы меня обслуживали четко и правильно. Вы любите мои песни, потому что я прихожу на работу и делаю все как в последний раз. А вы приходите и не делаете ничего для того, чтобы мне было комфортно, — заявила Лобода.

Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что певицу не встретили после прилета в Москву, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

В результате Светлана Лобода пообещала сотрудникам Шереметьево, что с этим инцидентом «обязательно разберутся ее знакомые».

Ранее Пятый канал сообщал, что продюсер артистки Нателла Крапивина подробно рассказала о всех тонкостях работы с Лободой.