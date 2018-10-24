«Абсолютно живая девочка»: продюсер Светланы Лободы рассказала о работе с певицей

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, рассказала, что между ней и певицей происходят конфликты. Однажды очередная стычка чуть не привела к прекращению сотрудничества.

По словам продюсера, соответствовать Лободе и быть по сути опорой артистки зачастую бывает очень тяжело. Поэтому между женщинами порой возникают конфликты, порой и весьма серьезные — однажды ссора Светланы и Нателлы чуть не закончилась прекращением совместной работы. Но периодические конфликты, считает Крапивина — это неотъемлемая часть творческого процесса.

Работу с Лободой Нателла позиционирует как исключительно творческую деятельность. Женщина отмечает, что финансово не зависит от продюсирования Светланы — свой основной доход она получает с других проектов.

В коллективе Светлана Лобода, по признанию Крапивиной — королева, на которой сосредоточено все внимание. Но и это Нателла считает правильной позицией при командной работе над образом звезды. При этом в личном общении певица остается «живой».

— Это абсолютно живая девчонка, с живыми глазами, — рассказывает продюсер YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Кроме того, несмотря на частные творческие дебаты, работать в паре с Лободой женщине только в удовольствие. Объясняет это Нателла в том числе и астрологической совместимостью.

— Она абсолютный партнер, Света. Она Весы, и ей все время нужен человек, который ее выровняет. А я Овен — я все время в потоках, мне нужно, чтобы кто-то взял меня за шкирку и сказал: делай! Она меня слышит, мы работаем вместе, — делится Крапивина.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в гибкости тела Светлана Лобода не уступает Анастасии Волочковой с ее фирменным шпагатом.