Андрей Малахов отписался в социальной сети Instagram от страницы известной модели Виктории Лопыревой, которая в настоящее время находится на последних месяцах беременности.

Как сообщает издание 7дней.ru, поводом для этого стали фотографии попавшие в СМИ, где она обнимается и целуется в Майами на пляже с предполагаемым отцом ее ребенка Игорем Булатовым, который до недавнего времени являлся зятем миллиардера Самвела Карапетяна.

— Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы! — заявил возмущенный Андрей Малахов.

После чего модель удалила его сообщение и закрыла комментарии на странице. После того, как о возможном романе Лопыревой и Булатова стало известо, многие набросились на модель, обвинив ее в разрушении семьи. Под ее постами в Instagram стали все больше появляться гневные комментарии, но были и те, кто встал на сторону модели. К слову, реакция Малахова лишь подлила масла в огонь.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Булатов отказался комментировать свою личную жизнь. При этом его представитель пояснил, что брак с дочерьею Карапетяна распался и они живут раздельно. Но это сообщение не успокоилось общественность. Многие уверены, что разлучницей стала именно Виктория, так как она якобы была частой гостьей в доме миллиардера.

И все же подписчики очень переживают за состояние здоровья Лопыревой. Вся эта шумиха по их мнению вызывает стресс, а Виктория находится на последнем сроке беременности и ей совершенно нельзя нервничать.