«Люди висели на балконах» — Более 40 человек спасены из многоэтажки в Туле

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Пожар в жилом доме начался около 22 часов вечера, пострадали четыре человека.

Фото, видео: Instagram @BslsvtMHZuS

Более 40 человек, в том числе семерых детей эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Туле. При этом на задымленных лестницах пришлось задействовать специальные дыхательные аппараты. Четыре человека отправлены в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, сигнал о пожаре в доме 157 по проспекту Ленина поступил в экстренные службы в воскресенье, 13 января, в 22:13. На место происшествия были отправлены семь пожарных расчетов и две автолестницы для работы на верхних этажах. Справиться с открытым горением удалось к 20:20. Однако квартира на третьем этаже выгорела полностью.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео пожара.

— Вот тебе и старый Новый год… С виду вроде и не все так страшно, но это лишь с виду… Дом горел насквозь! Люди висели на балконах, одна девушка чуть не спрыгнула, — пишет один из свидетелей в социальных сетях.

На месте ЧП работают дознаватели, которые должны определить причину возгорания. Местные СМИ сообщают, что это может быть утечка газа — якобы соседи слышали хлопок. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Пятый канал нассказывал о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. 

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