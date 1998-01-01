Пожар произошел на Уфимском НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, днем, 13 января.

Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Как стало известно Пятому каналу, горит технологическое оборудование. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Информации о пострадавших или погибших нет.

В данный момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб города. Им предстоит детально выяснить причины и масштаб ЧП.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрыве на пляжном клубе в Перу. По предварительной информации в помещении взорвались газовые баллоны. Вслед за взрывом дом охватил пожар. Глава 24-го командования департамента Лима Юг бригадный майор Вито Монополи в беседе с журналистами сообщил, что в результате ЧП пострадавших нет. До прибытия пожарных ситуацию на месте контролировали добровольцы.