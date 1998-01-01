«Слишком капризная»: с беременной Меган Маркл отказываются работать телохранители

Очередной личный помощник и телохранитель жены принца Гарри Меган Маркл принял решение уволиться по собственному желанию после шести месяцев работы, сообщает Дни.ру со ссылкой на издание Express.co.

Как полагают журналисты, причиной такого решения мог стать склочный характер Маркл, который к тому же стал еще хуже из-за беременности.

Отмечается, что это уже третий помощник, который «сбегает» от герцогини Сассекской. Всего полгода назад от Меган Маркл ушла Мелисса Туабти. Затем жену принца Гарри оставила секретарь Саманта Коэн, проработавшая во дворце 17 лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон. 9 января ей исполнилось 37 лет.